Искусственный интеллект (ИИ) меняет работу программистов, делая ее более быстрой, но менее творческой. В компаниях, таких как Amazon , Google и Shopify, ИИ становится обязательным, повышая производительность. Однако работники жалуются, что их работа теряет глубину, напоминая конвейер времен промышленной революции, пишет The New York Times.

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В Amazon, где генеративный ИИ считают ключом к повышению производительности, руководство призывает инженеров использовать такие инструменты, как Copilot, предлагающий фрагменты кода.

Исследование Microsoft и трех университетов показало, что использование Copilot повышает производительность программистов более чем на 25%. Гендиректор Amazon Энди Джесси в письме акционерам отметил, что ИИ помогает экономить время и средства, в частности благодаря автоматизации обновления старого программного обеспечения.

Инженеры Amazon говорят, что за последний год требования к производительности выросли, а сроки выполнения задач сократились. Один из них рассказал, что его команда уменьшилась в два раза, но должна создавать тот же объем кода с помощью ИИ.

Компания даже поощряет разработчиков создавать новые ИИ-инструменты для повышения производительности на внутренних хакатонах. Amazon утверждает, что регулярно проверяет численность команд и может увеличивать их при необходимости.

Другие технологические компании идут схожим путем. Shopify сделал ИИ обязательным и добавил его к оцениванию работников. Google планирует хакатон для создания ИИ-инструментов с призовым фондом $10 000. Более 30% кода в Google генерирует ИИ.

Инженеры Amazon жалуются, что из-за ИИ их работа становится более рутинной. Один из них отметил, что создание новой функции для сайта, ранее занимавшего недели, теперь должно происходить за несколько дней.

Другой инженер отметил, что ИИ-инструменты, генерирующие большие части программ, нуждаются в тщательной проверке, что делает работу похожей на «чтение кода» вместо его написания. Это снижает творческий аспект работы.

ИИ также используется для написания предложений по решению проблем и тестированию программ, что ранее требовало глубокого анализа. Один из инженеров Amazon выразил опасение, что автоматизация таких задач может лишить младших программистов навыков, необходимых для карьерного роста.

Amazon уверяет, что сотрудничество и эксперименты остаются ключевыми, а ИИ только дополняет, а не заменяет экспертизу инженеров.

Сотрудники Amazon выражают беспокойство из-за группы Amazon Employees for Climate Justice, которая, помимо экологических вопросов, стала платформой для обсуждения стресса от использования ИИ. Организаторы группы рассказывают, что сотни работников обеспокоены своим будущим и качеством работы.

Контекст

Изменения в работе программистов через ИИ напоминают трансформации во время промышленной революции, когда сложные профессии заменялись простыми задачами на конвейерах. Историк труда Джейсон Резникоффф отмечает, что работники жаловались на ускорение темпа, интенсификацию и деградацию труда. Например, небольшие мастерские механиков уступили место сборочным линиям, а личные секретари – пулам машинисток и операторов ввода данных.

В Amazon подобная трансформация уже произошла в логистике: работы в складах заменили длинные пешие маршруты работников, но повысили темп работы и сделали ее более монотонной. Инженеры видят параллели в своей работе, поскольку ИИ заставляет их ускоряться, чтобы отвечать новым стандартам производительности.