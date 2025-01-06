Трамп опроверг информацию WP о подготовке «универсальных» пошлин

Избранный президент Дональд Трамп опровергает сообщение The Washington Post о том, что он рассмотрит возможность введения пошлин по всем странам, но ограничит его определенными критически важными импортными товарами, пишет Bloomberg 6 января.
Ключевые факты
- В статье «неверно утверждается, что моя тарифная политика будет урезана, – написал Трамп в Truth Social. – Это неверно».
- 6 января издание WP написало, что помощники избранного президента рассматривают введение общих импортных пошлин, но только для определенных секторов как один из первых крупных шагов президентства.
- По словам трех человек, знакомых с ситуацией, помощники Трампа изучают тарифные планы, которые будут применяться ко всем странам, но охватят лишь критически важный импорт.
- В случае реализации новые планы сократят самые масштабные элементы предвыборных планов Трампа, но все равно, скорее всего, перевернут мировую торговлю и будут иметь серьезные последствия для экономики и потребителей США.
Контекст
26 ноября Дональд Трамп заявил, что введет пошлины в размере 25% на весь импорт из Канады и Мексики и дополнительные 10% на китайские товары, обвинив эти страны в попустительстве нелегальной иммиграции и наркоторговле. Таким образом он подтвердил ключевое предвыборное обещание, которое может существенно повлиять на торговлю.
Экономисты прогнозируют, что пошлины такого масштаба приведут к увеличению цен для покупателей в США, поскольку импортеры обычно переводят часть расходов на потребителей. По оценкам Института международной экономики Петерсона, тарифы Трампа будут стоить среднестатистической американской семье около $2600 в год.
Китай назвал заявления «безответственными», Мексика предупредила о вреде для людей, а Канада отметила свою важность как ключевого торгового партнера США.
20 декабря Трамп предупредил ЕС, что блок должен взять на себя обязательство закупать большие объемы американской нефти и газа, иначе ему придется столкнуться с пошлинами. Это его первый выпад против Брюсселя после победы на выборах. ЕС отчаянно пытается избежать торговой войны с Трампом и провел последний месяц, пытаясь придумать возможные способы избежать пошлин за счет увеличения закупок американских товаров, таких как сжиженный природный газ или сельскохозяйственная продукция.
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