Трамп пообіцяв запровадити нові мита для Китаю, Канади та Мексики. Які це матиме наслідки

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що введе мита у розмірі 25% на весь імпорт із Канади та Мексики та додаткові 10% на китайські товари, звинувативши ці країни у потуранні нелегальній імміграції та наркоторгівлі, пише NBC News 26 листопада. Таким чином він підтвердив ключову передвиборчу обіцянку, яка може істотно вплинути на торгівлю.
Ключові факти
- Трамп повідомив у своєму пості на платформі Truth Social, що планує ввести 25% мито на продукцію, що імпортується з Мексики та Канади, позиціонуючи цю пропозицію як відповідь на наркотрафік. За його словами це буде один з його перших указів 20 січня, у день його вступу на посаду. «Це мито діятиме доти, доки наркотики, зокрема фентаніл, і всі нелегальні іноземці не зупинять це вторгнення до нашої країни!», – написав Трамп.
- Трамп заявив, що він також спробує запровадити додаткові мита для Китаю через постачання величезних обсягів наркотиків, зокрема фентанілу, до США. «До тих пір, поки вони не зупиняться, ми стягуватимемо з Китаю додатковий 10% тариф, понад будь-які додаткові тарифи, на всю їх численну продукцію, що надходить до США», – сказав він.
- Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що економічна та торговельна співпраця між США та Китаєм має «взаємовигідний характер».«Ніхто не переможе у торговельній війні або тарифній війні», — заявив представник посольства Лю Пеньюй на платформі X. Він додав, що ідея про те, що Китай свідомо допускає постачання прекурсорів фентанілу до США ʼповністю суперечить фактам та реальності».
- «Канада приділяє першорядну увагу безпеці кордонів та цілісності нашого спільного кордону, – повідомили віце-премʼєр Христя Фріланд та міністр громадської безпеки Домінік Леблан у спільній заяві. – Наші відносини сьогодні збалансовані та взаємовигідні, особливо для американських робітників».
- Після публікації Трампа премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо звʼязався з ним телефоном, і два лідери обговорили питання безпеки кордонів та торгівлі.Трюдо вказав Трампу, що кількість мігрантів, які перетинають канадський кордон із США, мізерно мала в порівнянні з числом мігрантів, які перетинають кордон із Мексики, пише Bloomberg із посиланням на джерело.
- Лідер правлячої партії Мексики у нижній палаті конгресу країни Рікардо Монреаль заявив, що тарифи «не вирішать основну проблему» на кордоні. «Посилення заходів у відповідь у торгівлі тільки вдарить по кишенях людей», – написав він у X.
- Очікується, що вищі мита США завдадуть великих збитків автомобільному сектору Мексики та заводам у центральних та північних штатах, які експортують електроніку, пластмаси та інші промислові товари споживачам США. Тарифи також завдадуть збитків іншим споживчим секторам, включаючи харчову промисловість, у яких США, Канада і Мексика тісно інтегровані.
- 25%-ий тариф, що застосовується до всього імпорту з Канади, чинитиме тиск на вартість енергії. Нафта, газ та інші енергоносії є найбільшим експортом Канади до її південного сусіда, це, безумовно, найбільший зовнішній постачальник сирої нафти США.
- Економісти прогнозують, що мита такого масштабу призведуть до збільшення цін для покупців у США, оскільки імпортери зазвичай перекладають частину видатків на ці вищі податки на споживачів, пише ABC News. За оцінками Інституту міжнародної економіки Петерсона, тарифи Трампа коштуватимуть середньостатистичній американській родині приблизно $2600 на рік.
- Індекс долара США зріс на 0,4%, оскільки інші валюти опинилися під тиском. Канадський долар впав на 0,8%, а мексиканське песо втратило 1,3%, що ще більше посилило різке знецінення цього року. Китайський юань впав на 0,1%.
Контекст
Під час президентської кампанії Трамп пропонував запровадити мита у розмірі від 60% до 100% на китайські товари та податок у розмірі від 10% до 20% на кожен товар, який імпортується з усіх торгових партнерів США.
Трамп особливо націлився на Мексику, пригрозивши запровадити «будь-які необхідні мита — 100%, 200%, 1000%», щоб зупинити перетин китайськими автомобілями південного кордону.
Він також попередив президента Мексики Клаудію Шейнбаум, що введе мита у розмірі 25%, якщо вона не припинить «натиск злочинців та наркотиків», які перетинають кордон.
Нові мита можуть бути запроваджені з використанням повноважень виконавчої влади, які матимуть пріоритет над USMCA – угодою про вільну торгівлю, яку Трамп підписав із Канадою та Мексикою під час свого першого терміну.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.