Трамп пообіцяв запровадити нові мита для Китаю, Канади та Мексики. Які це матиме наслідки

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що введе мита у розмірі 25% на весь імпорт із Канади та Мексики та додаткові 10% на китайські товари, звинувативши ці країни у потуранні нелегальній імміграції та наркоторгівлі, пише NBC News 26 листопада. Таким чином він підтвердив ключову передвиборчу обіцянку, яка може істотно вплинути на торгівлю.

Ключові факти

Трамп повідомив у своєму пості на платформі Truth Social, що планує ввести 25% мито на продукцію, що імпортується з Мексики та Канади, позиціонуючи цю пропозицію як відповідь на наркотрафік. За його словами це буде один з його перших указів 20 січня, у день його вступу на посаду. «Це мито діятиме доти, доки наркотики, зокрема фентаніл, і всі нелегальні іноземці не зупинять це вторгнення до нашої країни!», – написав Трамп.

Трамп заявив, що він також спробує запровадити додаткові мита для Китаю через постачання величезних обсягів наркотиків, зокрема фентанілу, до США. «До тих пір, поки вони не зупиняться, ми стягуватимемо з Китаю додатковий 10% тариф, понад будь-які додаткові тарифи, на всю їх численну продукцію, що надходить до США», – сказав він.

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що економічна та торговельна співпраця між США та Китаєм має «взаємовигідний характер».«Ніхто не переможе у торговельній війні або тарифній війні», — заявив представник посольства Лю Пеньюй на платформі X. Він додав, що ідея про те, що Китай свідомо допускає постачання прекурсорів фентанілу до США ʼповністю суперечить фактам та реальності».

«Канада приділяє першорядну увагу безпеці кордонів та цілісності нашого спільного кордону, – повідомили віце-премʼєр Христя Фріланд та міністр громадської безпеки Домінік Леблан у спільній заяві. – Наші відносини сьогодні збалансовані та взаємовигідні, особливо для американських робітників».

Після публікації Трампа премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо звʼязався з ним телефоном, і два лідери обговорили питання безпеки кордонів та торгівлі.Трюдо вказав Трампу, що кількість мігрантів, які перетинають канадський кордон із США, мізерно мала в порівнянні з числом мігрантів, які перетинають кордон із Мексики, пише Bloomberg із посиланням на джерело.

Лідер правлячої партії Мексики у нижній палаті конгресу країни Рікардо Монреаль заявив, що тарифи «не вирішать основну проблему» на кордоні. «Посилення заходів у відповідь у торгівлі тільки вдарить по кишенях людей», – написав він у X.

Очікується, що вищі мита США завдадуть великих збитків автомобільному сектору Мексики та заводам у центральних та північних штатах, які експортують електроніку, пластмаси та інші промислові товари споживачам США. Тарифи також завдадуть збитків іншим споживчим секторам, включаючи харчову промисловість, у яких США, Канада і Мексика тісно інтегровані.

25%-ий тариф, що застосовується до всього імпорту з Канади, чинитиме тиск на вартість енергії. Нафта, газ та інші енергоносії є найбільшим експортом Канади до її південного сусіда, це, безумовно, найбільший зовнішній постачальник сирої нафти США.

Економісти прогнозують, що мита такого масштабу призведуть до збільшення цін для покупців у США, оскільки імпортери зазвичай перекладають частину видатків на ці вищі податки на споживачів, пише ABC News. За оцінками Інституту міжнародної економіки Петерсона, тарифи Трампа коштуватимуть середньостатистичній американській родині приблизно $2600 на рік.

Індекс долара США зріс на 0,4%, оскільки інші валюти опинилися під тиском. Канадський долар впав на 0,8%, а мексиканське песо втратило 1,3%, що ще більше посилило різке знецінення цього року. Китайський юань впав на 0,1%.

Контекст

Під час президентської кампанії Трамп пропонував запровадити мита у розмірі від 60% до 100% на китайські товари та податок у розмірі від 10% до 20% на кожен товар, який імпортується з усіх торгових партнерів США.

Трамп особливо націлився на Мексику, пригрозивши запровадити «будь-які необхідні мита — 100%, 200%, 1000%», щоб зупинити перетин китайськими автомобілями південного кордону.

Він також попередив президента Мексики Клаудію Шейнбаум, що введе мита у розмірі 25%, якщо вона не припинить «натиск злочинців та наркотиків», які перетинають кордон.

Нові мита можуть бути запроваджені з використанням повноважень виконавчої влади, які матимуть пріоритет над USMCA – угодою про вільну торгівлю, яку Трамп підписав із Канадою та Мексикою під час свого першого терміну.