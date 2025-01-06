Трамп спростував інформацію WP про підготовку «універсальних» мит

Обраний президент Дональд Трамп спростовує повідомлення The Washington Post про те, що він розгляне можливість запровадження мит щодо всіх країн, але обмежить його певними критично важливими імпортними товарами, пише Bloomberg 6 січня.

Ключові факти

У статті «невірно стверджується, що моя тарифна політика буде урізана, – написав Трамп у Truth Social. – Це невірно». Він додав, що джерел у цій статті «не існує».

6 січня видання WP написало, що помічники обраного президента розглядають запровадження загальних імпортних мит, але тільки для певних секторів як один з перших великих кроків президентства.

За словами трьох людей, знайомих із ситуацією, помічники Трампа вивчають тарифні плани, які застосовуватимуться до всіх країн, але охоплюватимуть лише критично важливий імпорт. Це є істотною зміною, порівняно з його планами під час президентської кампанії 2024 року.

У разі реалізації нові плани скоротять наймасштабніші елементи передвиборних планів Трампа, але все одно, швидше за все, перевернуть світову торгівлю та матимуть серйозні наслідки для економіки та споживачів США.

Контекст

26 листопада Дональд Трамп заявив, що введе мита у розмірі 25% на весь імпорт із Канади та Мексики та додаткові 10% на китайські товари, звинувативши ці країни у потуранні нелегальній імміграції та наркоторгівлі. Таким чином він підтвердив ключову передвиборчу обіцянку, яка може істотно вплинути на торгівлю.

Економісти прогнозують, що мита такого масштабу призведуть до збільшення цін для покупців у США, оскільки імпортери зазвичай перекладають частину видатків на споживачів. За оцінками Інституту міжнародної економіки Петерсона, тарифи Трампа коштуватимуть середньостатистичній американській родині приблизно $2600 на рік.

Китай назвав заяви «безвідповідальними», Мексика попередила про шкоду для людей, а Канада наголосила на своїй важливості як ключового торгового партнера США. Експерти наголошують, що поки незрозуміло, чи будуть ці погрози реалізовані, чи це лише тактика Трампа напередодні повернення до влади.

20 грудня Трамп попередив ЄС, що блок має взяти на себе зобовʼязання закуповувати великі обсяги американської нафти і газу, інакше йому доведеться зіткнутися з митами. Це його перший випад проти Брюсселя після перемоги на виборах. ЄС відчайдушно намагається уникнути торгової війни з Трампом і провів останній місяць, намагаючись придумати можливі способи уникнути мит за рахунок збільшення закупівель американських товарів, таких як скраплений природний газ або сільськогосподарська продукція.