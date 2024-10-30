Застосунок «Дія» завдяки послузі «Шлюб онлайн» увійшов до переліку 200 найкращих винаходів 2024 року за версією видання Time . Він потрапив до категорії «Застосунки та програмне забезпечення».

Ключові факти

Видання зазначає, що із вересня громадяни України можуть одружитися через додаток «Дія», який має 21 млн користувачів.

Сервіс передбачає, що коли один партнер робить пропозицію через додаток, то іншому надходить сповіщення. Якщо друга сторона каже «так» протягом 14 днів, вони домовляються про дату весілля по відеозвʼязку на платформі Webex.

За майже два місяці від запуску послуги було зроблено 1,3 млн пропозицій і відбулося 600 одружень.

«Це круте визнання нашого продукту. Цю нагороду отримували OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а тепер у рейтингу – наша українська «Дія», – повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Контекст

9 вересня у застосунку «Дія» запустили сервіс шлюб онлайн, який дає змогу одружитися в кілька кліків. Весь процес реєстрації шлюбу проходить у застосунку – від подання заяви до одруження. У Мінцифри зазначили, що нова послуга актуальна для військових. Так захисники та захисниці одружуватимуться, навіть будучи на позиціях.

Щороку протягом більше двох десятиліть редактори Time виділяють найбільш вражаючі нові продукти та ідеї у випуску Best Inventions. Щоб скласти список цього року, видання запросило номінації у редакторів та кореспондентів по всьому світу, а також через процес подання заявок онлайн, приділяючи особливу увагу областям, що розвиваються, таким як охорона здоровʼя, ШІ та зелена енергетика. Потім кожного претендента оцінили за низкою ключових факторів, включаючи оригінальність, ефективність, амбітність та вплив.

Результатом став список із 200 новаторських винаходів, які змінюють життя. Він включає найбільший у світі компʼютерний чип, людиноподібного робота та біолюмінесцентну кімнатну рослину.