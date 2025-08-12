Forbes Digital підписка
Томаш Фиала стал прямым владельцем «Украинской правды»

Forbes

1 хв читання

В издании «Украинская правда» изменился конечный бенефициар – им напрямую стал бизнесмен и гендиректор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала. Об этом свидетельствует информация в системе YouControl, на что первым обратило внимание издание «Детектор медиа».

  • Изменения в реестре произошли в конце июля 2025 года. Ранее Томаш Фиала был бенефициаром юридического лица издания ООО «УП медиа плюс» через компанию «Драгон капитал инвестментс лимитед», зарегистрированную на Кипре.
  • В Dragon Capital в комментарии «Детектор медиа» ответили, что «изменения в структуре собственности связаны с общей реструктуризацией активов и основных направлений инвестиционной деятельности, которые происходят в плановом порядке».

Контекст

В мае 2021 года Dragon Capital приобрела медиагруппу «Украинская правда». Цену соглашения стороны не раскрывали. По расчетам экспертов, опрошенных Forbes, она могла составлять от $1,4 млн до $2,5 млн.

Dragon Capital принадлежит медиахолдинг NV, который состоит из одноименных журнала, радиостанции и интернет-портала, а также компании Treeum, управляющей сайтами Minfin.ua и finance.ua.

«Украинская правда» – одно из самых влиятельных украинских изданий, основанное журналистом Георгием Гонгадзе в 2000 году. Публикует новости, расследования, аналитику. Главная редактор – Севгиль Мусаева.

В холдинг «Украинская правда» входит одноименное издание, а также несколько дочерних, в частности, «Экономическая правда», «Европейская правда», «ТаблоID», «Украинская правда. Жизнь», «Украинская правда. Блоги», «Историческая правда», Mezha.Media, «Чемпион».

Dragon Capital – одна из самых крупных инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре числится гражданин Чехии Томаш Фиала.

