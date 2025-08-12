Томаш Фіала став прямим власником «Української правди»

У виданні «Українська правда» змінився кінцевий бенефіціар – ним став напряму бізнесмен та гендиректор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала. Про це свідчить інформація в системі YouControl, на що першим звернуло увагу видання «Детектор медіа».
Деталі
- Зміни у реєстрі відбулися наприкінці липня 2025 року. Раніше Томаш Фіала був бенефіціаром юридичної особи видання ТОВ «УП медіа плюс» через компанію «Драгон капітал інвестментс лімітед», зареєстровану на Кіпрі.
- У Dragon Capital в коментарі «Детектор медіа» відповіли, що «зміни у структурі власності пов’язані із загальною реструктуризацією активів і основних напрямів інвестиційної діяльності, що відбуваються у плановому порядку».
Контекст
У травні 2021 року компанія Dragon Capital придбала медіагрупу «Українська правда». Ціну угоди сторони не розкривали. За розрахунками експертів, яких опитав Forbes, вона могла становити від $1,4 млн до $2,5 млн.
Dragon Capital належить медіахолдинг NV, який складається з однойменних журналу, радіостанції та інтернет-порталу, а також компанії Treeum, що управляє сайтами Minfin.ua і finance.ua.
«Українська правда» – одне з найвпливовіших українських видань, засноване журналістом Георгієм Гонгадзе 2000 року. Публікує новини, розслідування, аналітику. Головна редакторка – Севгіль Мусаєва.
До холдингу «Українська правда» входить однойменне видання, а також кілька дочірніх, зокрема «Економічна правда», «Європейська правда», «ТаблоID», «Українська правда. Життя», «Українська правда. Блоги», «Історична правда», Mezha.Media, «Чемпіон».
Dragon Capital – одна з найбільших інвесткомпаній України. Працює у сфері прямих інвестицій і фінансових послуг, надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних та приватних клієнтів. Кінцевим бенефіціаром у держреєстрі значиться громадянин Чехії Томаш Фіала.
