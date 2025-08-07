Forbes Digital підписка
Торговая война Трампа. Новые пошлины ударили по многим странам, заключившим соглашения с США

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

2 хв читання

В США 8 августа вступили в силу глобальные импортные пошлины президента Дональда Трампа – одни из самых высоких за последнее столетие. Новые правила кардинально изменяют подход к мировой торговле и вызвали беспокойство в десятках стран, пишет FT.

Подробности

  • Режим «взаимных тарифов» охватывает почти все страны – даже имеющие новые торговые соглашения с США, включая ЕС и Японию.
  • Повышение пошлин стало логическим продолжением предварительных угроз и частичных приостановок, но в этот раз оно охватывает более широкий спектр товаров и партнеров.
  • Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер пыталась в последний момент избежать жестких пошлин и завершила поездку в Вашингтон без договоренностей. Теперь Швейцария, которая является крупнейшим экспортером часов, фармацевтики и драгоценных металлов, столкнется с пошлиной в 39%, одной из самых высоких среди развитых стран.
  • Среди пострадавших – Тайвань, ключевой поставщик чипов, и Канада, которая уже испытала новые пошлины, несмотря на наличие североамериканского торгового соглашения. Импорт из Индии также будет облагаться налогом по повышенным ставкам из-за закупок российской нефти.
  • Китай – крупнейший экспортер в мире – рискует попасть под подобные санкции после завершения временного перемирия с Вашингтоном 12 августа. Трамп намекнул на пошлину в 100% на импорт чипов и возможные исключения для компаний, инвестирующих в США. Также ожидается введение дополнительных пошлин на фармацевтику, бытовую электронику и другие отрасли.
  • Новые тарифы являются вторым масштабным повышением пошлин, инициированным Трампом. Предыдущее, 2 апреля, в день, который он назвал «днем освобождения», было частично приостановлено.
  • Хотя текущие ставки несколько ниже, эффективная пошлина для США выросла до рекордного уровня. В июле США собрали около $30 млрд пошлин, в то время как средний показатель 2024 года – около $8 млрд в месяц.
  • Часть товаров, уже находившихся в пути в США до вступления в силу новых правил, сможет избежать дополнительных пошлин до 5 октября. Это, в частности, касается грузов из Азии или Европы, вышедших в финальный этап доставки до 7 августа.
  • Трамп заявил, что его торговая стратегия «возвращает США статус богатой страны». В то же время эксперты предупреждают: мир вошел в «новую торговую эпоху», и последствия глобальных цепей снабжения будут глубокими и долговременными.

Контекст

Вернувшийся в Белый дом в 2025 году Дональд Трамп продолжает свою протекционистскую экономическую политику, известную с первого срока (2017–2021). Его подход «America First» направлен на уменьшение торгового дефицита США, защиту внутренней промышленности и возвращение рабочих мест.

Таможенные пошлины стали ключевым инструментом для достижения этих целей, что привело к торговым войнам с Китаем, ЕС, Канадой, Мексикой и другими странами во время его первого президентства.

Агрессивная торговая стратегия Трампа тормозит развитие мировой экономики, причем США оказались среди стран, понесших наибольшие потери, говорится в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

ОЭСР уже второй раз за год ухудшила прогноз глобального экономического роста. Ожидается, что в 2025 году рост мировой экономики замедлится до 2,9% по сравнению с 3,1%, прогнозируемыми в марте, тогда как в 2024-м этот показатель составил 3,3%. Основными причинами эксперты называют торговые ограничения и рост неопределенности в экономической политике.

Усиление протекционизма может еще больше усугубить перспективы роста, подпитывая инфляцию, нарушая цепи поставок и дестабилизируя финансовые рынки, отметила организация.

