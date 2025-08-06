Президент США Дональд Трамп 6 августа подписал указ, вводящий дополнительную пошлину в 25% на импорт товаров из Индии из-за закупки ею российской нефти. Это увеличивает общий размер пошлины на товары одного из самых крупных торговых партнеров США до 50%. Документ появился на сайте Белого дома спустя несколько часов после того, как в Кремле завершились переговоры спецпредставителя Стивена Виткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Подробности

Подписанный указ – часть экономического давления на Россию из-за ее агрессии в Украине.

Индия попала под ограничения из-за закупки российской нефти, что, по мнению США, поддерживает экономику России и финансирует войну в Украине.

Правительство Индии сейчас «прямо или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации», заявил Трамп в указе.

В то же время документ предусматривает возможность смягчения мер, если Индия или другие страны будут «принимать шаги по урегулированию кризиса и согласованию позиций с США».

Новая пошлина на товары из Индии вступает в силу через 21 день, говорится в тексте указа.

Документ на сайте Белого дома опубликован через несколько часов после того, как закончилась встреча Виткоффа и Путина. Помощник российского правителя Юрий Ушаков рассказал, что разговор был «очень полезным и конструктивным». «С нашей стороны, в частности по украинскому вопросу, были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа», – сказал он.

Дополнено. Индия считает введенные пошлины «несправедливыми, необоснованными и неразумными», говорится в сообщении индийского МИД. Официальный Дели обещает принять все необходимые меры для защиты своих национальных интересов.

Контекст

Несмотря на усилия Индии наладить диалог с США после февральского визита премьера Нарендры Моди в Белый дом, переговоры между странами зашли в тупик из-за чувствительных тем, в том числе аграрной политики.

Еще недавно Трамп обещал «очень большое соглашение», которое должно было открыть индийский рынок для американского бизнеса. Однако впоследствии его риторика поменялась.

США – крупнейший торговый партнер Индии: в 2024 году объем двусторонней торговли составил $127,9 млрд.

Несмотря на новые пошлины, индийская сторона, по данным Bloomberg, планирует продолжить переговоры о двустороннем торговом соглашении осенью. В апреле обе страны уже согласовали рамочные условия предстоящего соглашения после встречи вице-президента США Джей Ди Венса с Моди.

Трамп подписал указ за два дня до окончания дедлайна 10-дневного ультиматума Путину с требованием прекратить войну в Украине.

5 августа Трамп заявил, что рассматривает возможность «существенного» повышения пошлины на индийский импорт в течение следующих 24 часов. «Индия не была хорошим торговым партнером, потому что они ведут много бизнеса с нами, а мы не ведем бизнес с ними. Поэтому мы остановились на 25 процентах, но я думаю, что в течение следующих 24 часов я собираюсь поднять этот показатель очень существенно, потому что они покупают российскую нефть», – сказал Дональд Трамп.