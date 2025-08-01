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Швейцария шокирована 39% пошлиной Трампа: под ударом фармотрасль и франк

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

2 хв читання

Решение президента США Дональда Трампа установить 39% пошлины на импорт товаров из Швейцарии стало неожиданным ударом по экономике страны. Правительство назвало действия США «вызовом сожаления», швейцарский франк упал, а ключевые фармацевтические экспортеры рискуют потерять миллиарды, пишет FT.

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Подробности

  • Новые американские пошлины поразили Швейцарию в день ее национального праздника. Таможенная пошлина в 39% стала одной из самых высоких среди стран, не заключивших торговое соглашение с США до 1 августа.
  • Оно выше, чем 31%, объявленное в апреле, и аналогично ставкам для Сирии и Мьянмы. Для сравнения: Великобритания получила ставку 10%, ЕС – 15%, а Норвегия – также 15%, несмотря на отсутствие финализированного соглашения.
  • На фоне новости швейцарский франк снизился на 0,4% – до 0,816 за доллар, став одной из самых плохих валют G10 в пятницу.
  • Швейцарские власти заявили, что «глубоко сожалеют» из-за действий США, несмотря на усилия договориться. Президент страны Карин Келлер-Зуттер сообщила, что разговаривала с Трампом, но стороны не смогли согласовать меморандум о взаимопонимании.
  • Правительство планирует проанализировать ситуацию и определить следующие шаги – до дедлайна 7 августа остается мало времени.
  • Политические партии также резко отреагировали. Либеральная партия заявила, что таким образом США саботируют десятилетия хороших отношений и саму концепцию свободной торговли.
  • Специалисты связывают тариф с ростом швейцарского торгового профицита: в 2024 году он вырос на 56% по сравнению с 2023-м, когда был рассчитан предыдущий уровень пошлины. Только в прошлом году Швейцария экспортировала в США товаров на $60,9 млрд – преимущественно фармпродукцию, часы, кофе, медоборудование и золото (на $11,5 млрд).
  • Больше всего пострадает фармацевтическая отрасль, которая посылает в США около 60% своей продукции – включая компании Novartis, Roche и ее дочернюю Genentech.
  • В 2024 году экспорт Швейцарии в США достиг $60,9 млрд, в том числе $11,5 млрд пришлось на золото, а также значительные объемы – на медицинское оборудование, кофе и часы.
  • Roche и Novartis в этом году объявили о миллиардных вложениях в США, но получили от Трампа письма с требованием снизить цены на лекарства. Таким образом, новые пошлины могут нанести двойной удар по швейцарской фармацевтике.
  • Швейцария, еще несколько недель назад считавшая, что будет среди первых стран с договоренностью, сейчас оказалась среди аутсайдеров, отметило издание.

Контекст

Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении новых пошлин на импорт из десятков стран. Одновременно США официально утвердили новые торговые соглашения с ЕС, Великобританией и Японией, завершив установленный Трампом ультиматум до 1 августа. Пошлины вступят в силу 7 августа.

Новый торговый режим мягче, чем предыдущие «освободительные пошлины» 2 апреля, однако все равно оставляет США с самым высоким уровнем пошлин за последние десятилетия. Это часть новой торговой стратегии Трампа, ориентированной не только на эффективность, но и на сбалансированную торговлю, защищающую экономические интересы США.

Тарифы должны сократить не только дефицит, но и частично финансировать налоговые льготы внутри страны.

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