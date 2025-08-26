Президент США Дональд Трамп заявил об увольнении Лизы Кук, члена совета руководителей Федеральной резервной системы ФРС, обвинив ее в неправдивых данных в ипотечных документах. Кук отказалась сложить полномочия и готовится оспаривать решение в суде, пишет FT .

Подробности

В письме, опубликованном в соцсетях, Трамп написал, что имеет «достаточные основания» считать управляющую ФРС Лизу Кук виновной в фальсификации финансовых документов, что дает ему право отстранить ее.

Он сослался на Конституцию США и нормы закона, разрешающие увольнение «при наличии причины». Кук ответила, что у президента нет таких полномочий и она продолжит выполнять свои обязанности. Ее будет защищать адвокат Эббе Лоуэлл, известный работой с Джаредом Кушнером и Хантером Байденом.

Решение Трампа сразу сказалось на рынках: доллар снизился на 0,07% против корзины валют, а доходность 30-летних гособлигаций США выросла на 0,04 п. п., до 4,93%. Инвесторы опасаются усиления политического давления на ФРС, что подрывает ее независимость и может повлиять на стабильность доллара как глобальной резервной валюты.

Контекст

Атака Трампа на Кук, первой темнокожей женщины в руководстве ФРС, стала продолжением конфликта Трампа с главой ФРС Джеромом Павеллом. Ранее президент публично обижал его за нежелание снижать ставки, а также уволил руководителя Бюро трудовой статистики после слабого отчета о рынке труда. Сенатор-демократка Элизабет Уоррен назвала действия президента «узурпацией власти, грубо нарушающей закон».

Юристы считают, что Белый дом должен доказать в суде наличие серьезных нарушений со стороны Кук, иначе увольнение будет незаконным. Ранее Верховный суд уже подчеркивал, что у президента нет единоличных полномочий отстранять руководителей ФРС. Судебный процесс может стать определяющим тестом для американской институциональной системы, от которой зависит доверие к доллару и финансовым рынкам.

Противостояние происходит на фоне ожидаемого решения ФРС о возможном снижении ставок в следующем месяце. Устранение Кук дало бы Трампу шанс назначить более лояльного кандидата. Недавно он выдвинул Стива Мирана на замену другому члену совета, которая досрочно уходит в отставку. Если президент получит большинство своих союзников в руководстве ФРС, это усилит его контроль над монетарной политикой США.