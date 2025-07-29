Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогнозы роста мировой экономики на 2025 и 2026 годы. Причина – менее жесткие, чем ожидалось, торговые барьеры США, слабый доллар и неожиданная стойкость Китая. В то же время Фонд предупреждает о рисках, связанных с давлением на независимость ФРС. Об этом говорится в обновленном прогнозе , опубликованном 29 июля.

Ключевые факты

Мировой рост: прогноз роста глобального ВВП в 2025 году повышен до 3,0% (+0,2 п.п. к апрелю), на 2026 год – 3,1% (+0,1 п.п.).

Инфляция: заголовочная инфляция в мире по-прежнему ожидается на уровне 4,2% в 2025-м и 3,6% в 2026-м, почти без изменений предыдущего прогноза (-0,1 и 0,0 п.п. соответственно).

США: ожидаемый рост в 2025 году – 1,9% (+0,1 п.п.), в 2026-м – 2,0% (+0,3 п.п.). МВФ прогнозирует, что новый фискальный пакет (OBBBA) увеличит ВВП США на 0,5% в среднесрочной перспективе.

Еврозона: рост в 2025-м – 1,0% (+0,2 п.п.), в 2026-м – 1,2% (без изменений). Прогноз роста переоценен в основном из-за скачка экспорта фармацевтики из Ирландии.

Китай: прогноз на 2025 год – 4,8% (+0,8 п.п.), на 2026-й – 4,2% (+0,2 п.п.). Причины: сильный рост в первом полугодии, снижение пошлин и поддержка экспорта за счет слабого юаня.

Индия: стабильный рост – 6,4% в 2025 и 2026 годах (+0,2 и +0,1 п.п. соответственно). МВФ отмечает положительную внешнюю конъюнктуру и стабильную динамику потребления.

Украина: в июльском докладе не упоминается напрямую, однако МВФ предостерегает, что обострение войны или перебои в торговле могут ударить по росту в регионе.

Торговый прогноз: мировая торговля вырастет на 2,6% в 2025-м (+0,9 п.п.), но замедлится до 1,9% в 2026-м (-0,6 п.п.) из-за угасания эффекта «форсированного импорта» и неопределенности таможенной политики.

Цены на нефть: ожидается падение – 13,9% в 2025 году (против -15,5% в апреле), учитывая временный рост на фоне нападения Ирана на Израиль в июне.

Риски: базовый сценарий предполагает, что пошлины останутся на текущих уровнях. В случае возврата к ставкам 2 апреля или введения 50% пошлины на медь мировой рост может упасть еще на 0,2 п.п. в 2025 году.

Контекст

Прогноз МВФ стал разворотом в риторике Фонда: еще в апреле он предупреждал о значительном замедлении глобальной экономики из-за торговой войны. Хотя нынешний рост ниже доковидных средних 3,7% (в 2024-м было 3,3%), сигнал с МВФ свидетельствует о «хрупкой устойчивости» мировой экономики.

В то же время Фонд предостерег: высокий долг, политические вмешательства в монетарную политику и шоки могут разрушить достигнутый баланс.

Особое внимание Фонд обратил на угрозы со стороны президента США Дональда Трампа, подписавшего законопроект с фискальными стимулами, но в то же время публично атакующего ФРС. Трамп обвиняет главу Федрезерва Джерома Пауэлла в сдерживании роста и требует снижения ставки до 1%, хотя регулятор удерживает ее на уровне 4,25–4,5%, опасаясь инфляционного эффекта пошлин. По словам Гуриншаса, успех глобального «мягкого приземления» после пандемии – заслуга именно независимости центробанков, которую нельзя ставить под угрозу.