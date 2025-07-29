Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

МВФ улучшил прогноз роста глобальной экономики на 2025 год с 2,8% до 3%. Что этому способствовало

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

2 хв читання

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогнозы роста мировой экономики на 2025 и 2026 годы. Причина – менее жесткие, чем ожидалось, торговые барьеры США, слабый доллар и неожиданная стойкость Китая. В то же время Фонд предупреждает о рисках, связанных с давлением на независимость ФРС. Об этом говорится в обновленном прогнозе, опубликованном 29 июля.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Ключевые факты

  • Мировой рост: прогноз роста глобального ВВП в 2025 году повышен до 3,0% (+0,2 п.п. к апрелю), на 2026 год – 3,1% (+0,1 п.п.).
  • Инфляция: заголовочная инфляция в мире по-прежнему ожидается на уровне 4,2% в 2025-м и 3,6% в 2026-м, почти без изменений предыдущего прогноза (-0,1 и 0,0 п.п. соответственно).
  • США: ожидаемый рост в 2025 году – 1,9% (+0,1 п.п.), в 2026-м – 2,0% (+0,3 п.п.). МВФ прогнозирует, что новый фискальный пакет (OBBBA) увеличит ВВП США на 0,5% в среднесрочной перспективе.
  • Еврозона: рост в 2025-м – 1,0% (+0,2 п.п.), в 2026-м – 1,2% (без изменений). Прогноз роста переоценен в основном из-за скачка экспорта фармацевтики из Ирландии.
  • Китай: прогноз на 2025 год – 4,8% (+0,8 п.п.), на 2026-й – 4,2% (+0,2 п.п.). Причины: сильный рост в первом полугодии, снижение пошлин и поддержка экспорта за счет слабого юаня.
  • Индия: стабильный рост – 6,4% в 2025 и 2026 годах (+0,2 и +0,1 п.п. соответственно). МВФ отмечает положительную внешнюю конъюнктуру и стабильную динамику потребления.
  • Украина: в июльском докладе не упоминается напрямую, однако МВФ предостерегает, что обострение войны или перебои в торговле могут ударить по росту в регионе.
  • Торговый прогноз: мировая торговля вырастет на 2,6% в 2025-м (+0,9 п.п.), но замедлится до 1,9% в 2026-м (-0,6 п.п.) из-за угасания эффекта «форсированного импорта» и неопределенности таможенной политики.
  • Цены на нефть: ожидается падение – 13,9% в 2025 году (против -15,5% в апреле), учитывая временный рост на фоне нападения Ирана на Израиль в июне.
  • Риски: базовый сценарий предполагает, что пошлины останутся на текущих уровнях. В случае возврата к ставкам 2 апреля или введения 50% пошлины на медь мировой рост может упасть еще на 0,2 п.п. в 2025 году.

Контекст

Прогноз МВФ стал разворотом в риторике Фонда: еще в апреле он предупреждал о значительном замедлении глобальной экономики из-за торговой войны. Хотя нынешний рост ниже доковидных средних 3,7% (в 2024-м было 3,3%), сигнал с МВФ свидетельствует о «хрупкой устойчивости» мировой экономики.

В то же время Фонд предостерег: высокий долг, политические вмешательства в монетарную политику и шоки могут разрушить достигнутый баланс.

Особое внимание Фонд обратил на угрозы со стороны президента США Дональда Трампа, подписавшего законопроект с фискальными стимулами, но в то же время публично атакующего ФРС. Трамп обвиняет главу Федрезерва Джерома Пауэлла в сдерживании роста и требует снижения ставки до 1%, хотя регулятор удерживает ее на уровне 4,25–4,5%, опасаясь инфляционного эффекта пошлин. По словам Гуриншаса, успех глобального «мягкого приземления» после пандемии – заслуга именно независимости центробанков, которую нельзя ставить под угрозу.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні