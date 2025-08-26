Президент США Дональд Трамп заявив про звільнення Лізи Кук, членкині ради керівників Федеральної резервної системи ФРС, звинувативши її у неправдивих даних в іпотечних документах. Кук відмовилася скласти повноваження і готується оскаржувати рішення в суді, пише FT .

Деталі

У листі, опублікованому в соцмережах, Трамп написав, що має «достатні підстави» вважати керуючу ФРС Лізу Кук винною у фальсифікації фінансових документів, що дає йому право відсторонити її.

Він послався на Конституцію США та норми закону, які дозволяють звільнення «за наявності причини». Кук відповіла, що президент не має таких повноважень і вона продовжить виконувати свої обов’язки. Її захищатиме адвокат Еббе Лоуелл, відомий роботою з Джаредом Кушнером та Гантером Байденом.

Рішення Трампа одразу позначилося на ринках: долар знизився на 0,07% проти кошика валют, а дохідність 30-річних держоблігацій США зросла на 0,04 п. п., до 4,93%. Інвестори побоюються посилення політичного тиску на ФРС, що підриває її незалежність і може вплинути на стабільність долара як глобальної резервної валюти.

Контекст

Атака Трампа на Кук, першої темношкірої жінки в керівництві ФРС, стала продовженням конфлікту Трампа з головою ФРС Джеромом Павеллом. Раніше президент публічно ображав його за небажання знижувати ставки, а також звільнив керівника Бюро трудової статистики після слабкого звіту щодо ринку праці. Сенаторка-демократка Елізабет Воррен назвала дії президента «узурпацією влади, що грубо порушує закон».

Юристи вважають, що Білий дім має довести у суді наявність серйозних порушень із боку Кук, інакше звільнення буде незаконним. Раніше Верховний суд уже наголошував, що президент не має одноосібних повноважень відсторонювати керівників ФРС. Судовий процес може стати визначальним тестом для американської інституційної системи, від якої залежить довіра до долара і фінансових ринків.

Протистояння відбувається на тлі очікуваного рішення ФРС про можливе зниження ставок уже наступного місяця. Усунення Кук дало би Трампу шанс призначити лояльнішого кандидата. Нещодавно він висунув Стіва Мірана на заміну іншій членкині ради, що достроково йде у відставку. Якщо президент отримає більшість своїх союзників у керівництві ФРС, це посилить його контроль над монетарною політикою США.