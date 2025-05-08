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Трамп снова раскритиковал главу ФРС Пауэлла за сохранение ставок

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп возобновил критику главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла после того, как регулятор отказался снижать процентные ставки, но он не стал повторять свой призыв к отставке Пауэлла, пишет Bloomberg 8 мая. ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25–4,5%.

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Ключевые факты

  • Трамп назвал Пауэлла «дураком» после решения сохранить ставки, но добавил, что тот «ему очень нравится».
  • По словам президента США, цены на нефть и энергоносители упали, почти все расходы на продукты снизились, инфляции «практически нет», средства от пошлин «текут в США рекой».
  • Однако Пауэлл и его коллеги 7 мая сохранили процентные ставки на прежнем уровне, заявив, что таможенная война Трампа создала риски роста инфляции и безработицы.
  • Комментарии Трампа в очередной раз наносят удар по независимости ФРС, что может потрясти рынки, которые и без того поражены его постоянно меняющимися таможенными планами.

Контекст

Трамп выдвинул кандидатуру Пауэлла на должность главы ФРС в первый срок, а бывший президент Джо Байден переназначил его.

Президент неоднократно посылал противоречивые сигналы о том, будет ли он увольнять Пауэлла. В прошлом месяце Трамп открыто размышлял об увольнении Пауэлла, а его главный экономический советник сказал, что администрация изучает, имеет ли он полномочия сделать это – только для того, чтобы президент позже сказал, что не намерен доводить дело до конца.

Трампа возмущает подход ФРС, он регулярно требует снижения ставок и обвиняет центральный банк в том, что тот не прислушивается к его призывам.

Глава ФРС в прошлом заявлял, что пошлины создали неопределенность относительно экономических перспектив США. Трамп применил 10-процентные базовые тарифы почти ко всем странам, а также 145-процентный тариф для Китая и 25-процентные тарифы на сталь, алюминий, транспортные средства и детали для транспортных средств.

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