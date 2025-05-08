Трамп снова раскритиковал главу ФРС Пауэлла за сохранение ставок

Президент США Дональд Трамп возобновил критику главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла после того, как регулятор отказался снижать процентные ставки, но он не стал повторять свой призыв к отставке Пауэлла, пишет Bloomberg 8 мая. ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25–4,5%.

Ключевые факты

Трамп назвал Пауэлла «дураком» после решения сохранить ставки, но добавил, что тот «ему очень нравится».

По словам президента США, цены на нефть и энергоносители упали, почти все расходы на продукты снизились, инфляции «практически нет», средства от пошлин «текут в США рекой».

Однако Пауэлл и его коллеги 7 мая сохранили процентные ставки на прежнем уровне, заявив, что таможенная война Трампа создала риски роста инфляции и безработицы.

Комментарии Трампа в очередной раз наносят удар по независимости ФРС, что может потрясти рынки, которые и без того поражены его постоянно меняющимися таможенными планами.

Контекст

Трамп выдвинул кандидатуру Пауэлла на должность главы ФРС в первый срок, а бывший президент Джо Байден переназначил его.

Президент неоднократно посылал противоречивые сигналы о том, будет ли он увольнять Пауэлла. В прошлом месяце Трамп открыто размышлял об увольнении Пауэлла, а его главный экономический советник сказал, что администрация изучает, имеет ли он полномочия сделать это – только для того, чтобы президент позже сказал, что не намерен доводить дело до конца.

Трампа возмущает подход ФРС, он регулярно требует снижения ставок и обвиняет центральный банк в том, что тот не прислушивается к его призывам.

Глава ФРС в прошлом заявлял, что пошлины создали неопределенность относительно экономических перспектив США. Трамп применил 10-процентные базовые тарифы почти ко всем странам, а также 145-процентный тариф для Китая и 25-процентные тарифы на сталь, алюминий, транспортные средства и детали для транспортных средств.