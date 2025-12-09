Президент США Дональд Трамп разрешил Nvidia экспортировать в Китай более мощные ИИ-чипы H200 при условии, что компания будет отдавать 25% выручки американскому бюджету. Аналитики назвали это резким изменением политики, которое может существенно усилить технологические возможности Пекина, пишет CNBC.
Детали
- Трамп сообщил, что Nvidia сможет поставлять чипы H200 «одобренным клиентам» в Китае и других странах, если США будут получать 25% дохода от продаж. По его словам, китайский лидер Си Цзиньпин «положительно отреагировал» на предложение, а решение должно поддержать рабочие места и производство в США.
- Министерство торговли США сейчас финализирует условия, которые также будут распространяться на AMD, Intel и других американских производителей, отметил президент.
- Nvidia и AMD еще летом согласовали 15% отчислений за продажи в Китае, но теперь ставка выросла. После объявления акции Nvidia прибавили около 2% на послерыночных торгах, отметило издание.
- В компании приветствовали решение Белого дома, заявив, что оно позволит американской индустрии микрочипов сохранять конкурентоспособность.
- Аналитики предупреждают, что допуск Китая к H200 может существенно сократить технологический разрыв между двумя государствами. По данным исследователей Institute for Progress, американское преимущество в доступном ИИ-вычислении может уменьшиться с десятикратного до пятикратного. Это резко усилит возможности китайских компаний, включая DeepSeek, Tencent, Baidu и Alibaba.
- Критики указывают, что шаг Трампа противоречит многолетним усилиям США ограничить доступ Китая к передовым полупроводникам. «Это море изменений в политике США и значительная стратегическая ошибка», – заявил старший научный сотрудник CFR Крис Макгуайр. В то же время Huawei и другие китайские игроки активно развивают собственные решения, чтобы к 2027 году создать чипы уровня H200.
- На финансовых рынках решение Трампа вызвало смешанную реакцию: акции Nvidia выросли на 2% после закрытия торгов, тогда как китайские ИИ-разработчики Moore Threads и Cambricon добавили более 1%, а SMIC снизилась более чем на 2% в Гонконге.
Контекст
Чип Nvidia H200 – мощнее, чем созданный специально для китайского рынка H20, и значительно эффективнее для создания больших ИИ-моделей. Экспорт H20 был остановлен в апреле из-за новых ограничений США.
Рынок полупроводников стал одним из ключевых фронтов технологического противостояния США и Китая. Администрация Байдена годами ужесточала экспортные ограничения, пытаясь сдержать развитие китайской ИИ-индустрии.
В то же время Пекин стремится к технологической самодостаточности и вкладывает государственные ресурсы в развитие собственных чипов и ИИ-решений. На этом фоне решение Трампа фактически открывает китайским компаниям доступ к более мощным американским продуктам и может повлиять на глобальное распределение сил в искусственном интеллекте, где контроль над вычислительными возможностями является критически важным.
Китай опередит США в развитии искусственного интеллекта благодаря более дешевой энергии и мягкому регулированию, заявлял гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг на саммите Future of AI в ноябре.
Ранее Хуанг призвал Вашингтон разрешить поставки усовершенствованных, но ограниченных версий чипов на китайский рынок, чтобы сохранить зависимость мира от американских технологий.
