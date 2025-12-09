Президент США Дональд Трамп дозволив Nvidia експортувати до Китаю більш потужні ШІ-чипи H200 за умови, що компанія віддаватиме 25% виручки американському бюджету. Аналітики назвали це різкою зміною політики, яка може суттєво посилити технологічні можливості Пекіна, пише CNBC .

Деталі

Трамп повідомив, що Nvidia зможе постачати чипи H200 «схваленим клієнтам» у Китаї та інших країнах, якщо США отримуватимуть 25% доходу від продажів. За його словами, китайський лідер Сі Цзіньпін «позитивно відреагував» на пропозицію, а рішення має підтримати робочі місця та виробництво в США.

Міністерство торгівлі США зараз фіналізує умови, які також поширюватимуться на AMD, Intel та інших американських виробників, зазначив президент.

Nvidia та AMD ще влітку погодили 15% відрахувань за продажі в Китаї, але тепер ставка зросла. Після оголошення акції Nvidia додали близько 2% на післяринкових торгах, зазначило видання.

У компанії привітали рішення Білого дому, заявивши, що воно дозволить американській індустрії мікрочипів зберігати конкурентоспроможність.

Аналітики попереджають, що допуск Китаю до H200 може суттєво скоротити технологічний розрив між двома державами. За даними дослідників Institute for Progress, американська перевага в доступному ШІ-обчисленні може зменшитися з десятикратної до п’ятикратної. Це різко посилить можливості китайських компаній, включно з DeepSeek, Tencent, Baidu та Alibaba.

Критики вказують, що крок Трампа суперечить багаторічним зусиллям США обмежити доступ Китаю до передових напівпровідників. «Це море змін у політиці США і значна стратегічна помилка», – заявив старший науковий співробітник CFR Кріс Макґвайр. Водночас Huawei та інші китайські гравці активно розвивають власні рішення, щоб до 2027 року створити чипи рівня H200.

На фінансових ринках рішення Трампа викликало змішану реакцію: акції Nvidia зросли на 2% після закриття торгів, тоді як китайські ШІ-розробники Moore Threads та Cambricon додали понад 1%, а SMIC знизилася більш ніж на 2% у Гонконзі.

Контекст

Чип Nvidia H200 – потужніший, ніж створений спеціально для китайського ринку H20, та значно ефективніший для створення великих ШІ-моделей. Експорт H20 було зупинено у квітні через нові обмеження США.

Ринок напівпровідників став одним із ключових фронтів технологічного протистояння США й Китаю. Адміністрація Байдена роками посилювала експортні обмеження, намагаючись стримати розвиток китайської ШІ-індустрії.

Водночас Пекін прагне технологічної самодостатності та вкладає державні ресурси в розвиток власних чипів та ШІ-рішень. На цьому тлі рішення Трампа фактично відкриває китайським компаніям доступ до більш потужних американських продуктів і може вплинути на глобальний розподіл сил у штучному інтелекті, де контроль над обчислювальними можливостями є критично важливим.

Китай випередить США у розвитку штучного інтелекту завдяки дешевшій енергії та м’якшому регулюванню, заявляв гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг на саміті Future of AI у листопаді.

Раніше Хуанг закликав Вашингтон дозволити постачання вдосконалених, але обмежених версій чипів на китайський ринок, аби зберегти залежність світу від американських технологій.