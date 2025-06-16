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Трамп и Зеленский планируют встретиться на саммите «Большой семерки» в Канаде – Axios

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президенты США Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский намерены провести встречу на саммите G7 в Канаде. Об этом пишет Axios со ссылкой на представителя Белого дома.

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Подробности

  • Это будет вторая встреча лидеров после их разговора в Ватикане в апреле 2025 года во время похорон Папы Римского Франциска, которая длилась около 15 минут.
  • Киев не рассчитывает на решительное заявление в поддержку Украины, пишет Reuters, ссылаясь на украинского чиновника, вовлеченного в подготовку саммита.
  • Кроме встречи с Зеленским Трамп также проведет отдельные встречи с премьер-министром Канады Марком Карни и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Основными темами саммита станут эскалация между Ираном и Израилем, американские пошлины и война в Украине.

Контекст

Во время последнего саммита G7 в Канаде в 2018 году Дональд Трамп досрочно покинул мероприятие, назвав тогдашнего премьер-министра Канады Джастина Трюдо «очень нечестным и слабым» и приказав американской делегации отозвать поддержку итогового коммюнике.

В этом году, когда Канада председательствует в G7, в преддверии саммита лидеров состоялась встреча министров финансов стран «Большой семерки». В ходе подготовки проекта заявления G7 США выступили против включения положений о продолжении поддержки Украины и отказались назвать полномасштабное вторжение России в Украину «незаконным» в документе.

Поэтому Канада решила отказаться от традиционного совместного коммюнике. В то же время будут опубликованы итоги саммита, чтобы избежать дипломатических осложнений и сохранить сотрудничество с США.

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