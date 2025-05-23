Министры G7 договорились о дальнейшем замораживании активов РФ и усилении санкций в случае продолжения войны

Страны «Большой семерки» пригрозили ужесточением санкций против России, если она не согласится прекратить огонь в Украине, говорится в коммюнике министров финансов и руководителей центробанков G7 от 22 мая. Объединение намерено активизировать привлечение частного бизнеса к предстоящему восстановлению Украины.
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Ключевые факты
- В коммюнике, опубликованном по итогам трехдневного саммита в канадском городе Банф, министры финансов и главы центральных банков стран G7 пообещали оказать «непреклонную поддержку» Украине.
- Они заявили, что если между Россией и Украиной не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, «мы продолжим изучать все возможные варианты, включая варианты максимального давления, такие как дальнейшее усиление санкций».
- Министры финансов стран G7 использовали коммюнике, чтобы сформулировать обязательства по сохранению замороженных российских активов и поддержке инвестиций частного сектора в Украину.
- «Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, причиненный ею Украине», – сказано в заявлении.
- Министры подчеркнули, что мобилизация частного сектора будет иметь важное значение для восстановления и реконструкции Украины, которая оценивается в $524 млрд в течение следующего десятилетия. Министры коллективно обязались помогать укреплять доверие инвесторов посредством двусторонних и многосторонних инициатив.
- «Мы соглашаемся работать вместе с Украиной, чтобы гарантировать, что ни одна страна или организация, либо организации из тех стран, которые финансировали или поставляли российскую военную машину, не будут иметь права на получение прибыли от восстановления Украины», – говорится в коммюнике.
Контекст
В Канаде, которая в этом году председательствует в G7, состоялась встреча министров финансов стран «Большой семерки», предваряющая саммит глав государств 15–17 июня. В заявлении G7, которое обсуждали министры финансов, Вашингтон выступил против формулировок о продолжении поддержки Украины. Кроме того, США отказались называть полномасштабное вторжение России в Украину «незаконным» в тексте заявления. В итоге министрам удалось прийти к соглашению о коммюнике.
19 мая Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, после которого Путин заявил о готовности России работать над меморандумом по прекращению огня.
Трамп анонсировал переговоры об остановке войны между Киевом и Москвой, но отметил, что не будет ужесточать санкции против России, чтобы не помешать возможному прогрессу в урегулировании конфликта. В то же время он подчеркнул, что может отказаться от участия в переговорах между Украиной и Россией, если не будут достигнуты результаты.
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