Министры G7 договорились о дальнейшем замораживании активов РФ и усилении санкций в случае продолжения войны

Страны «Большой семерки» пригрозили ужесточением санкций против России, если она не согласится прекратить огонь в Украине, говорится в коммюнике министров финансов и руководителей центробанков G7 от 22 мая. Объединение намерено активизировать привлечение частного бизнеса к предстоящему восстановлению Украины.

Ключевые факты

В коммюнике, опубликованном по итогам трехдневного саммита в канадском городе Банф, министры финансов и главы центральных банков стран G7 пообещали оказать «непреклонную поддержку» Украине.

Они заявили, что если между Россией и Украиной не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, «мы продолжим изучать все возможные варианты, включая варианты максимального давления, такие как дальнейшее усиление санкций».

Министры финансов стран G7 использовали коммюнике, чтобы сформулировать обязательства по сохранению замороженных российских активов и поддержке инвестиций частного сектора в Украину.

«Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, причиненный ею Украине», – сказано в заявлении.

Министры подчеркнули, что мобилизация частного сектора будет иметь важное значение для восстановления и реконструкции Украины, которая оценивается в $524 млрд в течение следующего десятилетия. Министры коллективно обязались помогать укреплять доверие инвесторов посредством двусторонних и многосторонних инициатив.

«Мы соглашаемся работать вместе с Украиной, чтобы гарантировать, что ни одна страна или организация, либо организации из тех стран, которые финансировали или поставляли российскую военную машину, не будут иметь права на получение прибыли от восстановления Украины», – говорится в коммюнике.

Контекст

В Канаде, которая в этом году председательствует в G7, состоялась встреча министров финансов стран «Большой семерки», предваряющая саммит глав государств 15–17 июня. В заявлении G7, которое обсуждали министры финансов, Вашингтон выступил против формулировок о продолжении поддержки Украины. Кроме того, США отказались называть полномасштабное вторжение России в Украину «незаконным» в тексте заявления. В итоге министрам удалось прийти к соглашению о коммюнике.

19 мая Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, после которого Путин заявил о готовности России работать над меморандумом по прекращению огня.

Трамп анонсировал переговоры об остановке войны между Киевом и Москвой, но отметил, что не будет ужесточать санкции против России, чтобы не помешать возможному прогрессу в урегулировании конфликта. В то же время он подчеркнул, что может отказаться от участия в переговорах между Украиной и Россией, если не будут достигнуты результаты.