Большинство стран G7 готовы самостоятельно снизить ценовой потолок на российскую нефть, даже если президент США Дональд Трамп не поддержит это решение. Об этом 12 июня пишет Reuters со ссылкой на источники.

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На саммите G7, который состоится 15–17 июня в Канаде, лидеры обсудят механизм ценового потолка, введенный в конце 2022 года.

Европейский союз и Великобритания уже несколько недель выступают за снижение лимита из-за падения мировых цен на нефть, что сделало текущий потолок в $60 малоэффективным.

Источники отмечают, что ЕС и Великобритания готовы возглавить инициативу, заручившись поддержкой других европейских стран G7 и Канады.

Позиция США остается неопределенной, а Япония еще не заявила о своих намерениях.

«Европейские страны предлагают снизить потолок с $60 до $45. Канада, Великобритания и, возможно, Япония поддерживают идею. На саммите G7 мы попытаемся убедить США», – сообщил один из источников.

Контекст

Ценовой потолок на российскую нефть, введенный G7, ЕС и Австралией, направлен на уменьшение доходов РФ от экспорта нефти, финансирующего войну против Украины, без дестабилизации мирового энергетического рынка.

С 5 декабря 2022 г. цена морских поставок российской сырой нефти ограничена $60 за баррель, а с 5 февраля 2023 г. действуют отдельные лимиты для нефтепродуктов. Это часть санкционной стратегии для ослабления финансовых возможностей России в войне.

Компании стран коалиции могут предоставлять услуги по транспортировке, страхованию, финансированию или брокерству только при условии, что нефть продается не дороже установленного предела. Танкеры, застрахованные или профинансированные G7 или ЕС, перевозят российскую нефть только при соблюдении этого лимита. Чтобы обойти эти санкции, Россия создала теневой флот.

По данным Financial Times, в июле 2024 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что теневой флот России насчитывает около 600 судов, что составляет примерно 10% мирового флота для перевозки жидких грузов. Некоторые из этих судов используются как российские прослушивающие станции, другие доставляют оружие в РФ. Благодаря теневому флоту Россия ежедневно транспортирует около 1,7 млн ​​баррелей нефти, что приносит Кремлю значительные доходы. В 2023 году экспорт нефти принес России $188 млрд.