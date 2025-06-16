Президенти США Дональд Трамп і України Володимир Зеленський планують провести зустріч на саміті G7 у Канаді. Про це пише Axios із посиланням на представника Білого дому.

Деталі

Це буде друга зустріч лідерів після їхньої розмови у Ватикані в квітні 2025 року під час похорону Папи Римського Франциска, яка тривала близько 15 хвилин.

Київ не розраховує на рішучу заяву на підтримку України, пише Reuters, посилаючись українського посадовця, залученого до підготовки саміту. Натомість успішною для України вважатиметься дружня зустріч між Трампом і Зеленським.

Крім зустрічі з Зеленським Трамп також проведе окремі зустрічі з прем’єр-міністром Канади Марком Карні та президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум. Основними темами саміту стануть ескалація між Іраном та Ізраїлем, американські мита та війна в Україні.

Контекст

Під час останнього саміту G7 у Канаді в 2018 році Дональд Трамп достроково покинув захід, назвавши тодішнього прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо «дуже нечесним і слабким» та наказавши американській делегації відкликати підтримку підсумкового комюніке.

Цьогоріч, коли Канада головує в G7, напередодні саміту лідерів відбулася зустріч міністрів фінансів країн «Великої сімки». Під час підготовки проєкту заяви G7 США виступили проти включення положень про продовження підтримки України та відмовилися назвати повномасштабне вторгнення Росії в Україну «незаконним» у документі.

Через це Канада вирішила відмовитися від традиційного спільного комюніке. Натомість будуть опубліковані підсумки саміту, щоб уникнути дипломатичних ускладнень і зберегти співпрацю зі США.