«Уолтц усвоил урок». Трамп поддержал своего советника после инцидента с чатом в Signal

Президент США Дональд Трамп поддержал своего советника по нацбезопасности Майка Уолтца после того, как главный редактор The Atlantic попал в чат, где обсуждали удары по хуситам в Йемене.

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«Майк Уолтц усвоил урок, и он хороший человек», – сказал Трамп в комментарии NBC News 25 марта.

Хотя журналист The Atlantic случайно попал в приватный чат, его присутствие «никоим образом не повлияло» на военные планы, сказал Трамп.

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Главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что его добавили в чат в мессенджере Signal под аккаунтом на имя Майк Уолтц – советника президента США по национальной безопасности. В чате, где было всего 18 участников, общались высокопоставленные должностные лица, в частности от имени вице-президента Джей Ди Венса, министра обороны Пита Гегсета, госсекретаря Марко Рубио, главы Национальной разведки Тулси Габбард, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника Трампа Стива Виткоффа и других.

Высокопоставленные чиновники администрации Трампа якобы обсуждали секретные планы США по авиаударам по йеменским хуситам. Обсуждение включало детали об оружии, целях и времени атак.

Представитель Совета нацбезопасности США Брайан Гьюз подтвердил подлинность сообщений в чате. В то же время Гегсет опроверг информацию о том, что представители администрации Трампа обсуждали военные планы в чате.

Источники Politico накануне сообщили, что в Белом доме активно обсуждают возможное увольнение Уолтца после утечки информации о военных ударах по йеменским хуситам.