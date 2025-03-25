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«Волц засвоїв урок». Трамп підтримав свого радника після інциденту з чатом у Signal

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Майк Волц і Дональд Трамп в Овальному кабінеті Білого дому /Getty Images

Майк Волц і Дональд Трамп в Овальному кабінеті Білого дому Фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп підтримав свого радника з нацбезпеки Майка Волца після того, як головний редактор The Atlantic потрапив у чат, де обговорювали удари по хуситах в Ємені. 

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Деталі

  • «Майк Волц засвоїв урок, і він хороша людина», – сказав Трамп в коментарі NBC News 25 березня.
  • Хоча журналіст The Atlantic випадково потрапив у приватний чат, його присутність «жодним чином не вплинула» на військові плани, сказав Трамп.

Деталі

Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг заявив, що його додали до чату в месенджері Signal під акаунтом на ім’я Майк Волц – радника президента США з національної безпеки. У чаті, де було лише 18 учасників, спілкувалися високопосадовці, зокрема від імені віцепрезидента Джей Ді Венса, міністра оборони Піта Гегсета, держсекретаря Марко Рубіо, голови Національної розвідки Тулсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника Трампа Стіва Віткоффа та інших.

Високопосадовці адміністрації Трампа нібито обговорювали секретні плани США щодо авіаударів по єменських хуситах. Обговорення включало деталі про зброю, цілі та час атак.

Речник Ради нацбезпеки США Браян Г’юз підтвердив справжність повідомлень у чаті. Водночас Гегсет спростував інформацію про те, що представники адміністрації Трампа обговорювали військові плани в чаті.

Джерела Politico напередодні повідомили, що у Білому домі активно обговорюють можливе звільнення Волца після витоку інформації про військові удари по єменських хуситах.

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