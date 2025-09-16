Президент США Дональд Трамп подал иск о клевете против газеты The New York Times, требуя $15 млрд компенсации, пишет FT . Адвокаты Трампа заявили, что NYT систематически атакует политика в течение десятилетий.

Подробности

В иске, поданном в федеральный суд Флориды, юристы политика обвиняют издание в «распространении ложного и клеветнического контента» и называют его «рупором Демократической партии».

Иск касается серии статей, опубликованных в сентябре на основе книги журналистов NYT Сюзанны Крейг и Расса Бюттнера Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success.

В них, в частности, упоминалось о финансовом наследии Трампа, его бизнесе и роли в шоу The Apprentice . В документах судебного иска эти материалы называются «клеветническими, злонамеренными и ложными».

Адвокаты Трампа заявили, что NYT систематически атакует политика в течение десятилетий и последние публикации были «предвыборным залпом, направленным на вмешательство в выборы».

The New York Times пока официально не прокомментировала новый иск.

Контекст

Это уже четвертый многомиллиардный иск Трампа против крупных американских СМИ с марта 2024 года. Ранее ABC News и CBS News согласились на урегулирование и выплатили ему $16 млн.

В июле он судился с Wall Street Journal на $10 млрд из-за статьи о якобы непристойной открытке, которую он отправил Джеффри Эпштейну.

Ранее Трамп уже пытался судиться с NYT в 2020-м и 2021-м годах – один иск касался колонок о связях его кампании с Кремлем, другой – расследования его финансов. Оба были отклонены судами.