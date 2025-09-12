Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в отношении президента России Владимира Путина «стремительно иссякает» и Россию могут ожидать новые санкции, направленные на финансовый и энергетический секторы экономики. Об этом он сказал в интервью Fox News 12 сентября.

Подробности

«Мое терпение иссякает и очень быстро», – отметил Трамп. Он заявил, что рассматривает введение жестких санкций, касающихся банков и нефтяного сектора, а также введение дополнительных пошлин.

Трамп напомнил, что ранее США повысили торговые пошлины для Индии, которая стала ключевым покупателем российской нефти, что повлекло за собой напряжение в отношениях с этой страной.

Президент США сказал, что сомневается в готовности России к переговорам, и отметил, что президент Владимир Зеленский тоже не торопился с переговорами. «Для танго нужны двое. Удивительно, но когда Путин готов, Зеленский не хочет. Когда Зеленский готов, Путин сомневается», – сказал он.

Контекст

По данным Politico, европейские лидеры убедили Трампа, что Путин не настроен завершать войну. «Наконец-то Трамп на нашей стороне», – процитировал издание дипломат ЕС. Хотя Трампа удалось склонить к усилению давления на Кремль, между США и ЕС остаются разногласия по поводу методов.

Администрация Трампа предлагает Евросоюзу совместно ввести 100-процентные пошлины на страны, покупающие российские энергоносители, в то время как в Брюсселе предпочитают сосредоточиться на санкциях против отдельных банков и компаний. США также предлагают G7 установить пошлины для покупателей российской нефти, ограничить экспорт и импорт, чтобы сократить доходы Кремля и предотвратить передачу технологий двойного назначения.

Кроме того, Вашингтон призывает Европу приступить к конфискации замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. В настоящее время в ЕС заморожено около €200 млрд российских суверенных активов, из которых используют только прибыль от инвестирования. США предлагают поэтапно задействовать основную сумму этих резервов.