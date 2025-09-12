Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в отношении президента России Владимира Путина «стремительно иссякает» и Россию могут ожидать новые санкции, направленные на финансовый и энергетический секторы экономики. Об этом он сказал в интервью Fox News 12 сентября.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- «Мое терпение иссякает и очень быстро», – отметил Трамп. Он заявил, что рассматривает введение жестких санкций, касающихся банков и нефтяного сектора, а также введение дополнительных пошлин.
- Трамп напомнил, что ранее США повысили торговые пошлины для Индии, которая стала ключевым покупателем российской нефти, что повлекло за собой напряжение в отношениях с этой страной.
- Президент США сказал, что сомневается в готовности России к переговорам, и отметил, что президент Владимир Зеленский тоже не торопился с переговорами. «Для танго нужны двое. Удивительно, но когда Путин готов, Зеленский не хочет. Когда Зеленский готов, Путин сомневается», – сказал он.
Контекст
По данным Politico, европейские лидеры убедили Трампа, что Путин не настроен завершать войну. «Наконец-то Трамп на нашей стороне», – процитировал издание дипломат ЕС. Хотя Трампа удалось склонить к усилению давления на Кремль, между США и ЕС остаются разногласия по поводу методов.
Администрация Трампа предлагает Евросоюзу совместно ввести 100-процентные пошлины на страны, покупающие российские энергоносители, в то время как в Брюсселе предпочитают сосредоточиться на санкциях против отдельных банков и компаний. США также предлагают G7 установить пошлины для покупателей российской нефти, ограничить экспорт и импорт, чтобы сократить доходы Кремля и предотвратить передачу технологий двойного назначения.
Кроме того, Вашингтон призывает Европу приступить к конфискации замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. В настоящее время в ЕС заморожено около €200 млрд российских суверенных активов, из которых используют только прибыль от инвестирования. США предлагают поэтапно задействовать основную сумму этих резервов.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.