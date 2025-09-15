Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Мир
Дата

Forbes Digital

«Не хочу, чтобы началась Третья мировая». Спецпредставитель Кит Келлог рассказал Нилу Фергюсону, чего Трамп добился на Аляске, почему Украина не проиграет войну и на сколько процентов работают санкции. Главное

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

9 хв читання

Келлог, Фергюсон, Трамп, переговори /Фотографии предоставлены Фондом Виктора Пинчука ©2025. Фотографы: Николя Лобе, Валентина Ростовикова, Фредерик Гарридо-Рамирес (PRYZM)

Спецпредставитель президента США Кит Келлог и Нил Фергюсон, историк, писатель, член Hoover Institution в Стэнфордском университете. Фото Фотографии предоставлены Фондом Виктора Пинчука ©2025. Фотографы: Николя Лобе, Валентина Ростовикова, Фредерик Гарридо-Рамирес (PRYZM)

Когда терпение Трампа лопнет и он реально ужесточит санкции против России? Чем должна рискнуть Европа ради прекращения российско-украинской войны? Кит Келлог дал первое интервью в Киеве на 21-й конференции YES Нилу Фергюсону.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог еще полтора года назад разработал план завершения российско-украинской войны для America First Policy Institute – одного из ключевых аналитических центров по подготовке стратегии второго президентства Дональда Трампа.

За последние месяцы Келлог несколько раз приезжал в Украину. В частности, для адаптации своего плана к новым реалиям, рассказал собеседник Forbes Ukraine в дипломатических кругах. Свое первое интервью в Киеве он дал 12 сентября. Келлог остался один на один на сцене с писателем и историком Нилом Фергюсоном из стэнфордского Hoover Institution в рамках 21-й конференции YES, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні