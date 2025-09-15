Когда терпение Трампа лопнет и он реально ужесточит санкции против России? Чем должна рискнуть Европа ради прекращения российско-украинской войны? Кит Келлог дал первое интервью в Киеве на 21-й конференции YES Нилу Фергюсону.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог еще полтора года назад разработал план завершения российско-украинской войны для America First Policy Institute – одного из ключевых аналитических центров по подготовке стратегии второго президентства Дональда Трампа.

За последние месяцы Келлог несколько раз приезжал в Украину. В частности, для адаптации своего плана к новым реалиям, рассказал собеседник Forbes Ukraine в дипломатических кругах. Свое первое интервью в Киеве он дал 12 сентября. Келлог остался один на один на сцене с писателем и историком Нилом Фергюсоном из стэнфордского Hoover Institution в рамках 21-й конференции YES, организованной Фондом Виктора Пинчука.