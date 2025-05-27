Европейская комиссия начала расследование против четырех платформ с контентом для взрослых – Pornhub, Stripchat, XNXX и XVideos – из-за возможных нарушений закона о цифровых услугах (DSA). Об этом идет речь в сообщении ЕК от 27 мая.

Подробности

Основная претензия – отсутствие эффективной системы возрастной проверки, что может способствовать доступу несовершеннолетних к опасному контенту.

Расследование сосредоточено на несоответствии требованиям по защите конфиденциальности, безопасности и прав детей, а также на недостаточных мерах по оценке рисков и предотвращению доступа несовершеннолетних к порнографии.

Еврокомиссия подчеркнула, что защита детей в интернете является ключевым приоритетом DSA. Согласно закону, онлайн-платформы обязаны учитывать интересы детей при разработке и функционировании сервисов.

В случае выявления нарушений Комиссия может принять меры, включая санкции, после детального расследования, предусматривающего опрос представителей платформ и дополнительные запросы информации.

«Онлайн-пространство должно быть безопасным для детей, чтобы они могли учиться и общаться. Наша задача – обеспечить защиту несовершеннолетних и безопасное пользование интернетом», – отметила исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

Контекст

Вступивший в силу в ноябре 2022 года закон о цифровых услугах (DSA) обязывает крупные онлайн-платформы и поисковые системы активнее противодействовать незаконному контенту, угрозам общественной безопасности и манипулятивным практикам.

DSA устанавливает новые требования к модерации контента, защите конфиденциальности пользователей и повышению прозрачности. Нарушителям грозит штраф до 6% их глобального оборота.

В октябре 2023 года европейский комиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон направил письма компаниям X, Meta, TikTok и Alphabet, напомнив об их обязанностях по DSA по борьбе с вредным и незаконным контентом.