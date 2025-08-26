Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість введення санкцій проти посадовців Євросоюзу або окремих країн-членів, які відповідають за впровадження Закону про цифрові послуги (DSA). Про це 26 серпня пише Reuters із посиланням на обізнані джерела.

Деталі

У США вважають, що цей закон обмежує свободу слова американських громадян і створює додаткові фінансові навантаження для американських технологічних компаній.

За інформацією Reuters, санкції можуть включати заборону на видачу віз окремим європейським чиновникам. Хоча остаточне рішення ще не прийнято, у Держдепартаменті США вже відбулися внутрішні дискусії з цього питання.

Контекст

25 серпня Трамп заявив, що країни, які вводять цифрові податки чи інші регуляції, можуть стикнутися з додатковими тарифами на імпорт їхньої продукції. ЄС, зі свого боку, стверджує, що DSA спрямований на підвищення безпеки в інтернеті та зобов’язує великі цифрові платформи ефективніше протидіяти незаконному контенту, зокрема мові ворожнечі та матеріалам, пов’язаним із сексуальним насильством над дітьми.

Вашингтон, однак, вважає, що ці правила призводять до «надмірного обмеження свободи вираження» та створюють додаткові витрати для компаній США.

Представники Єврокомісії відкидають звинувачення в цензурі, називаючи їх «безпідставними», та наголошують, що захист свободи слова є основним принципом DSA.