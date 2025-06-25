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Apple планирует внести изменения в App Store после штрафа ЕС в размере €500 млн

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Apple Inc. готова предложить дальнейшие изменения в App Store, чтобы успокоить антимонопольные органы Европейского союза, выдвинувшие ультиматум после выдачи штрафа в размере €500 млн, пишет Bloomberg 25 июня.

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Ключевые факты

  • По словам людей, знакомых с ситуацией, предложение производителя iPhone, которое должно было быть представлено до 26 июня, позволит сторонним разработчикам легче перенаправлять клиентов из экосистемы Apple для совершения покупок программного обеспечения.
  • Это обещание, принятое после недель напряженных обсуждений с регуляторами ЕС, будет потенциально предотвращать будущие штрафы и устранит нарушение Закона о цифровых рынках блока, которые привели к штрафу в апреле.
  • Apple заявила, что планирует оспорить штраф в судах блока в Люксембурге.
  • Европейская комиссия готовила официальное обвинение, если бы компания из Купертино отказалась подавать предложение до последнего срока 26 июня.

Контекст

В апреле Apple и Meta Platforms Inc. были признаны виновными в нарушении строгих правил DMA для самых крупных в мире технологических компаний. Meta получила штраф в размере €200 млн за модель подписки без рекламы на Facebook и Instagram.

Apple яростно отреагировала на свое наказание в то время, обвинив регуляторов блока в дискриминации компании и принуждении ее раздавать свои технологии бесплатно. Еще в прошлом году компания была оштрафована ЕС на €1,8 млрд.

За последние годы ЕС наложил большие штрафы на компании, включая штрафы в размере более $8 млрд против Google, входящего в Alphabet Inc., и отдельное распоряжение для Apple выплатить Ирландии налоговую задолженность в размере €13 млрд.

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