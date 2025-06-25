Apple планирует внести изменения в App Store после штрафа ЕС в размере €500 млн

Apple Inc. готова предложить дальнейшие изменения в App Store, чтобы успокоить антимонопольные органы Европейского союза, выдвинувшие ультиматум после выдачи штрафа в размере €500 млн, пишет Bloomberg 25 июня.

Ключевые факты

По словам людей, знакомых с ситуацией, предложение производителя iPhone, которое должно было быть представлено до 26 июня, позволит сторонним разработчикам легче перенаправлять клиентов из экосистемы Apple для совершения покупок программного обеспечения.

Это обещание, принятое после недель напряженных обсуждений с регуляторами ЕС, будет потенциально предотвращать будущие штрафы и устранит нарушение Закона о цифровых рынках блока, которые привели к штрафу в апреле.

Apple заявила, что планирует оспорить штраф в судах блока в Люксембурге.

Европейская комиссия готовила официальное обвинение, если бы компания из Купертино отказалась подавать предложение до последнего срока 26 июня.

Контекст

В апреле Apple и Meta Platforms Inc. были признаны виновными в нарушении строгих правил DMA для самых крупных в мире технологических компаний. Meta получила штраф в размере €200 млн за модель подписки без рекламы на Facebook и Instagram.

Apple яростно отреагировала на свое наказание в то время, обвинив регуляторов блока в дискриминации компании и принуждении ее раздавать свои технологии бесплатно. Еще в прошлом году компания была оштрафована ЕС на €1,8 млрд.

За последние годы ЕС наложил большие штрафы на компании, включая штрафы в размере более $8 млрд против Google, входящего в Alphabet Inc., и отдельное распоряжение для Apple выплатить Ирландии налоговую задолженность в размере €13 млрд.