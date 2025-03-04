Трамп пригрозил арестом студентов и лишением финансирования образовательных учреждений США за «незаконные протесты»

Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить федеральное финансирование любого образовательного учреждения, допускающего «незаконные протесты», и пообещал, что агитаторы будут разоблачены и заключены в тюрьму, об этом он написал в Truth Social . Он выступил с предупреждением, после того как в университетских городках по всей стране прошли антиизраильские и прохамасовские демонстрации.

Ключевые факты

«Все федеральное финансирование прекратится для любого колледжа, школы или университета, допускающих незаконные протесты», – написал Трамп.

По его словам, «агитаторы будут заключены в тюрьму или навсегда отправлены обратно в страну, из которой они приехали».

В то же время американские студенты «будут навсегда исключены или, в зависимости от преступления, арестованы».

Контекст

Угроза Трампа прозвучала на следующий день после того, как его администрация пообещала отозвать государственные контракты на сумму более $50 млн у Колумбийского университета из-за предполагаемого бездействия вуза по подавлению антиизраильских протестов.

В январе Трамп подписал указ, поручающий федеральным агентствам найти способы прекратить меры по поддержке ХАМАС, в том числе в университетских городках, а также депортировать антиеврейских активистов, нарушающих законы.

В минувшие выходные после спора 28 февраля между украинским президентом Владимиром Зеленским и президентом США Трампом и вице-президентом Венсом в Белом доме в Соединенных Штатах начались протесты. Тысячи людей собрались в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Бостоне, чтобы выразить поддержку Украине. Люди с проукраинскими плакатами вышли также на улицы в Висконсине, куда вице-президент Венс и его семья отправились в горнолыжный отпуск. Из-за протестов ему даже пришлось изменить планы и переехать в другую гостиницу, писало BBC. Также акции в поддержку Украины прошли в Европе.