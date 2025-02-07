Международный уголовный суд после санкций Трампа призвал 125 стран-участниц «стать на защиту справедливости»

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), обвинив его в «неправомерных действиях» относительно Соединенных Штатов, Израиля и их союзников. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. МУС осудил санкции, отметив угрозу независимости суда, и призвал 125 стран-участниц защищать справедливость.

Подробности

Согласно заявлению Белого дома, указ предусматривает финансовые ограничения и визовые санкции для должностных лиц МУС и членов их семей, принимавших участие в расследованиях против американских и израильских граждан.

«Действия МУС против Израиля и США создали опасный прецедент, ставя под угрозу нынешних и бывших американских военнослужащих. Они могут стать жертвами преследований, жестокого обращения и даже арестов», – говорится в тексте президентского указа.

В МУС заявили, что будут решительно поддерживать свой персонал и обязуются продолжить обеспечивать справедливость и надежду миллионам невинных жертв насилия по всему миру, несмотря на любые вызовы.

Суд призвал 125 государств-участников, гражданское общество и все страны мира «объединиться ради справедливости и основных прав человека».

Контекст

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны Йоава Галланта и нескольких лидеров ХАМАС одновременно. В суде заявили, что Нетаньяху и Галлант использовали «голод как метод ведения войны», блокируя доступ палестинцев к гуманитарной помощи и намеренно атакуя гражданских лиц. Израиль отверг эти обвинения как ложные и антисемитские.

Во время своего первого президентства Трамп заявлял, что МУС «не имеет юрисдикции, легитимности и полномочий» в отношении США, ни США, ни Израиль не являются подписантами Римского устава – международного договора, определяющего юрисдикцию МУС и перечень преступлений, которые суд вправе расследовать, в том числе военные преступления.

США и Израиль не признают юрисдикцию МУС и потому не обязаны выполнять его ордера на арест. Согласно Римскому уставу, подписанты обязаны выполнять ордера независимо от статуса обвиняемых, но многие правительства стран-подписантов придерживаются принципа, что главы государств имеют иммунитет от решений международных судов.