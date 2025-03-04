Трамп пригрозив арештом студентів і позбавленням фінансування освітніх закладів США за «незаконні протести»

Президент США Дональд Трамп пригрозив припинити федеральне фінансування будь-якої освітньої установи, яка допускає «незаконні протести», і пообіцяв, що агітатори будуть викриті та увʼязнені, про це він написав у Truth Social . Він виступив із попередженням після того, як в університетських містечках по всій країні пройшли антиізраїльські та прохамасовські демонстрації.

Ключові факти

«Все федеральне фінансування припиниться для будь-якого коледжу, школи чи університету, які допускають незаконні протести», – написав Трамп.

За його словами, «агітатори будуть увʼязнені або назавжди відправлені назад до країни, з якої вони приїхали».

Водночас американських студентів «буде назавжди виключено або, залежно від злочину, заарештовано».

Контекст

Погроза Трампа пролунала наступного дня після того, як його адміністрація пообіцяла відкликати державні контракти на суму понад $50 млн у Колумбійського університету через передбачувану бездіяльність вишу щодо придушення антиізраїльських протестів.

У січні Трамп підписав указ, який доручає федеральним агентствам знайти способи припинити заходи з підтримки ХАМАС, у тому числі в університетських містечках, а також депортувати антиєврейських активістів, які порушують закони.

У минулі вихідні після суперечки 28 лютого між українським президентом Володимиром Зеленським та президентом США Трампом і віцепрезидентом Венсом у Білому домі в Сполучених Штатах почалися протести. Тисячі людей зібралися у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Бостоні, аби висловити підтримку Україні. Люди з проукраїнськими плакатами вийшли також на вулиці у Вісконсині, куди віцепрезидент Венс та його родина вирушили в гірськолижну відпустку. Через протести йому навіть довелося змінити плани і переїхати до іншого готелю, писало ВВС. Також акції на підтримку України відбулися в Європі.