Трамп пригрозив арештом студентів і позбавленням фінансування освітніх закладів США за «незаконні протести»

Президент США Дональд Трамп пригрозив припинити федеральне фінансування будь-якої освітньої установи, яка допускає «незаконні протести», і пообіцяв, що агітатори будуть викриті та увʼязнені, про це він написав у Truth Social. Він виступив із попередженням після того, як в університетських містечках по всій країні пройшли антиізраїльські та прохамасовські демонстрації.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine
Ключові факти
- «Все федеральне фінансування припиниться для будь-якого коледжу, школи чи університету, які допускають незаконні протести», – написав Трамп.
- За його словами, «агітатори будуть увʼязнені або назавжди відправлені назад до країни, з якої вони приїхали».
- Водночас американських студентів «буде назавжди виключено або, залежно від злочину, заарештовано».
Контекст
Погроза Трампа пролунала наступного дня після того, як його адміністрація пообіцяла відкликати державні контракти на суму понад $50 млн у Колумбійського університету через передбачувану бездіяльність вишу щодо придушення антиізраїльських протестів.
У січні Трамп підписав указ, який доручає федеральним агентствам знайти способи припинити заходи з підтримки ХАМАС, у тому числі в університетських містечках, а також депортувати антиєврейських активістів, які порушують закони.
У минулі вихідні після суперечки 28 лютого між українським президентом Володимиром Зеленським та президентом США Трампом і віцепрезидентом Венсом у Білому домі в Сполучених Штатах почалися протести. Тисячі людей зібралися у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Бостоні, аби висловити підтримку Україні. Люди з проукраїнськими плакатами вийшли також на вулиці у Вісконсині, куди віцепрезидент Венс та його родина вирушили в гірськолижну відпустку. Через протести йому навіть довелося змінити плани і переїхати до іншого готелю, писало ВВС. Також акції на підтримку України відбулися в Європі.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.