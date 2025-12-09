Президент США Дональд Трамп считает, что в Украине пришло время провести президентские выборы. Об этом он сказал в интервью журналистке Politico Даше Бернс. Глава Белого дома не объяснил, как именно это должно произойти, учитывая, что законодательство Украины запрещает проведение выборов во время военного положения.

Детали

«Я думаю, пришло время. Я думаю, что сейчас важное время для проведения выборов. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но, я думаю, у украинского народа должен быть выбор», – сказал Трамп.

Он не исключает, что победу может одержать действующий президент Владимир Зеленский. «Возможно, победит Зеленский. Не знаю, кто победит. Но у них давно не было выборов», – сказал президент США.

«Знаете, они говорят о демократии, но дело доходит до того, что это уже не демократия», – считает Трамп.

Трамп сказал, что Зеленскому придется «взяться за дело» и «начать соглашаться» на предложенные условия. Украина находится в проигрышной позиции, считает Трамп.

«Они потеряли целую полосу морского побережья, большое побережье. Посмотрите на карты. Они потеряли много земли, причем очень хорошей земли», – сказал президент США.

По его словам, Украина получила «очень хорошее» мирное предложение, которое якобы одобрили высокопоставленные украинские чиновники, военные и другие «топы» Зеленского, а сам он «пока что с ним не ознакомился».

Популярне Категория Рейтинги Дата 26 ноября 25 лучших CEO Украины 2025

Контекст

27 ноября в Бишкеке Путин назвал подписание документов с президентом Украины Владимиром Зеленским «бессмысленным», поскольку «в Украине давно не было выборов». «Это сейчас практически невозможно. Невозможно юридически. Нам нужно, чтобы наши решения были приняты международными игроками», – заявил он.

Согласно Закону Украины «О правовом режиме военного положения» (статья 19), во время действия военного положения запрещается проведение любых выборов, референдумов и других форм народного волеизъявления. Это касается президентских, парламентских и местных выборов.

Конституция Украины косвенно это подтверждает: часть 4 статьи 83 автоматически продлевает полномочия Верховной Рады до избрания нового состава после отмены военного положения, а статья 64 не включает избирательные права в перечень тех, которые нельзя ограничивать в условиях войны. Прямой фразы «выборы запрещены» в Конституции нет, но толкование через призму закона о военном положении делает их невозможными.

Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что для проведения выборов во время войны нужно менять законодательство и даже Конституцию.

Накануне источники Axios сообщили, что Белый дом давит на президента Украины Владимира Зеленского в вопросе территориальных уступок, а предложение США ухудшилось для Киева после того, как советники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели встречу с Путиным.