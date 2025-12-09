Белый дом давит на президента Украины Владимира Зеленского в вопросе территориальных уступок, а предложение США ухудшилось для Киева после того, как советники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели встречу с Путиным. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Детали

После недель переговоров украинские представители заявили изданию, что некоторые аспекты нынешнего плана США выгодны Москве и что Вашингтон оказывает на Зеленского гораздо большее давление, чем на главу Кремля Владимира Путина. При этом неназванный американский чиновник это опроверг, заявив, что США также оказывают давление и на Путина, чтобы тот смягчил свои требования.

Издание указывает, что после встречи в Москве переговоры сосредоточились на двух вопросах: требовании России, чтобы Украина уступила весь Донбасс (включая части, которые не контролирует РФ) и просьбе Киева о надежных гарантиях безопасности со стороны США для предотвращения будущей российской агрессии.

По словам украинского чиновника, предложение США ухудшилось для Киева после того, как советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели встречу с Путиным.

6 декабря состоялся телефонный разговор между Зеленским, его советниками и Кушнером и Уиткоффом. По данным Axios, советники Трампа рассчитывали на четкое согласие Зеленского относительно предложенного плана, хотя украинская сторона получила его окончательную версию лишь незадолго до звонка. Киев указывает, что документ содержал более жесткие условия, в частности относительно территорий и контроля над Запорожской АЭС, и не давал ответов на ключевые вопросы о гарантиях безопасности.

Украинский чиновник подчеркнул, что в США, похоже, ожидали согласия «по телефону», тогда как Киев хотел уточнений по отводу войск и механизмах контроля.

Американская же сторона утверждает, что Украина существенно повлияла на проект, а Кушнер и Уиткофф давили на Путина для учитывания украинских требований. Axios отмечает, что ситуация продемонстрировала сохранение недоверия между командами Зеленского и Трампа, несмотря на многие часы переговоров.

Официальные лица США и Украины отмечают, что в Вашингтоне восприняли лондонскую встречу Зеленского как попытку «затянуть время» в переговорах по мирному плану. Украинские чиновники считают, что администрация Трампа пытается дистанцировать президента Украины от европейских лидеров, чтобы давить на него эффективнее.

«Зеленский не может принимать столь радикальные решения, не посоветовавшись со своими ключевыми союзниками в Европе», – отметил один из украинских чиновников.

По его словам, пока США требуют от Киева быстрых шагов, европейские партнеры советуют действовать осторожно и не спешить. Такая разница подходов раздражает часть команды Трампа, которая считает европейцев главным препятствием для достижения соглашения, пишет издание.

Axios сообщает, что Украина и европейские страны обсуждают гарантии безопасности, но, по словам европейского чиновника, до сих пор непонятно, какую роль в этом готовы взять на себя США и какие ожидания имеют от союзников. Двое украинских чиновников добавляют, что обновленное американское предложение базируется на более широких рамках, чем первоначальное, однако документ все еще не предусматривает ратифицированного Сенатом договора.

Контекст

Во вторник, 9 декабря, президента Украины ждут в Риме. До этого он встретился в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Затем отправился в Брюссель, где провел встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

7 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы уже согласилась на предложенный им «мирный план», тогда как президент Украины Владимир Зеленский, по его словам, даже не ознакомился с документом.