Президент США Дональд Трамп все чаще полагается не на институты нацбезопасности, а на узкий круг союзников – друзей, родственников и доверенных бизнесменов. Именно они, а не СНБ или Госдеп, сегодня формируют важнейшие инициативы США: от мирного плана по урегулированию войны России против Украины и конфликта в Газе до решений о ракетных ударах по Венесуэле. Главное из разбора Politico
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Президент США Дональд Трамп полагается на очень ограниченный круг ближайших советников, поручая им ключевые направления своей внешней политики – от отношений с Россией до ситуации на Ближнем Востоке. Несмотря на постоянное расширение их обязанностей, включая обсуждение возможного удара по Венесуэле, группа остается небольшой.
Такой формат свидетельствует о полном доверии Трампа к его ближайшему окружению – друзьям, родственникам и людям, которые давно имеют его личную приверженность. Зато более широкий аппарат нацбезопасности и Госдеп он фактически оттесняет на периферию, несмотря на их многолетнюю роль в формировании американской внешней политики.
Команда Трампа
В небольшую группу доверенных лиц Трампа входят его давний друг и эксперт по недвижимости Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.
Именно Уиткофф попросил зятя президента Джареда Кушнера помочь ему в переговорах по мирному соглашению между Израилем и ХАМАС, частично благодаря его роли в формировании Соглашений Авраама при первой каденции Трампа, рассказал Politico высокопоставленный чиновник Белого дома, который, как и другие собеседники, говорил на условиях анонимности из-за чувствительности дипломатического вопроса.
Уиткофф и Кушнер также вместе работали над 28-пунктным мирным планом по урегулированию войны между Россией и Украиной, который был обнародован в ноябре и в конце концов отклонен.
Механизм принятия решений
Трамп звонит этому узкому кругу лиц, когда ему заблагорассудится, встречи происходят спонтанно, а решения принимаются быстро, пишет Politico. «Все зависит только от президента, кто за что отвечает», – рассказывает один из высокопоставленных чиновников Белого дома.
В команде Трампа почти нет иерархии, кроме самого Трампа во главе, и нет ограничений относительно того, кто может иметь доступ к президенту.
«Трамп хочет мирных соглашений и хочет получить за это признание», – сказал Politico экс-сотрудник администрации, тогда как детали его волнуют меньше.
Однако иногда кажется, что команда Трампа не всегда работает согласованно, в частности нет прорыва в отношениях с Россией, а также растет опасение, что конфликт в Венесуэле может выйти из-под контроля администрации, пишет Politico.
«Очень опасно, когда несколько человек независимо проводят переговоры», – сказал бывший президент Совета по международным отношениям и советник госсекретаря Колина Пауэлла в администрации Джорджа Буша-младшего Ричард Хаас. В течение последних месяцев относительно Украины Трамп привлекал Уиткоффа, а теперь Кушнера к контактам с Россией после того, как спецпредставитель по вопросам Украины Кит Келлог общался с представителями Киева. Рубио и меньше Вэнс также были посредниками во взаимодействии с европейскими союзниками, Украиной и Россией, отмечает Politico.
«Гораздо лучше иметь одного человека, который в курсе всего, что говорят всем, определяет, что должно быть сказано каждому, и руководит компромиссами», – говорит Хаас. Если в команде слишком много людей, отмечает он, невозможно обеспечить, чтобы то, что говорится Украине, Европе и России, было согласовано.
Администрация Трампа же утверждает, что малая команда работает оперативнее, а меньше бюрократии означает меньше утечек информации. И самое главное – команда имеет особое доверие президента.
Такой подход позволил некоторым иностранным лидерам и дипломатам, которые имеют тесные личные связи с президентом или его топ-советниками, получить уникальный уровень доступа. Но отсутствие традиционного Совета нацбезопасности (СНБ) оставило других без надежных контактных точек с администрацией, пишет Politico.
«Мы часто оказываемся перед фактом. Такой у Трампа характер. Но когда нет прямого канала в Белый дом, труднее получить информацию и донести свою позицию», – сказал Politico один из европейских дипломатов в Вашингтоне.
Критика хаотического процесса
Этим летом команда коммуникаций Совета национальной безопасности объединилась с пресс-службой Белого дома, что ограничило количество информации, которую предоставляет администрация. Кроме того, в 2025 году сократили сотни сотрудников и некоторые комитеты совета. Для некоторых опытных дипломатов в Вашингтоне серьезной проблемой является подрыв традиционной роли Совета национальной безопасности в предоставлении президенту различных мнений, пишет Politico.
Одна из задач Совета национальной безопасности – собирать различные заинтересованные стороны, которые говорят: «Учли ли вы проблему X или риск Y?», говорит экс-чиновник СНБ, работавший в двух демократических администрациях. «Но, кажется, команда Трампа не хочет слышать об этом», – отметил он Politico.
«Например, правовые вопросы относительно ударов по кораблям всегда обсуждались на собрании Совета национальной безопасности и затем выносились на рассмотрение президента. Идея, что Украина никогда не согласится с 28-пунктным мирным планом Уиткоффа-Кушнера, была бы сразу понятна экспертам. Им это не важно, поскольку они хотят, чтобы Украина его приняла», – рассказывает Politico экс-чиновник СНБ.
Некоторые опытные дипломаты и специалисты по внешней политике критикуют Уиткоффа, бизнесмена с интересами в других странах, за отсутствие опыта и знаний в чувствительных переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Однако администрация твердо поддерживает его стратегию, отмечает Politico.
«Уиткофф – это человек, который умеет заключать сделки. Он бизнесмен, как и президент. Они друзья уже десятки лет, поэтому он понимает его мышление», – сказал представитель Белого дома.
В отличие от традиционного посланника с дипломатическим опытом, Уиткофф проявил готовность делегировать принятие политических решений союзникам, если они готовы позволить президенту взять на себя кредит за результаты. Оригинальный 21-пунктный «план мира для Газы» был разработан в основном Катаром с участием других арабских и мусульманских заинтересованных сторон, как сообщало Politico. Недавний 28-пунктный план Белого дома для мира между Россией и Украиной был создан Уиткоффом и помощником Кремля Кириллом Дмитриевым во Флориде.
«Никого не должен удивлять хаос вокруг подхода Трампа к завершению войны в Украине. Так и происходит, когда нет реального процесса разработки политики, предоставления рекомендаций, взаимодействия с иностранными правительствами и определения четкого направления», – сказал бывший посол США в НАТО во времена президента Барака Обамы Иво Даалдер.
Распределение ролей в Белом доме
В Белом доме за внешнюю политику в основном отвечают Марко Рубио, Сьюзи Уайлз и Джей Ди Вэнс, с которыми Трамп консультируется по вопросам международных дел. Хегсет также участвует в важных заседаниях, касающихся военных вопросов.
Рубио, который одновременно является советником по нацбезопасности, большую часть времени проводит в Белом доме, занимаясь вопросами мировых конфликтов и Венесуэлы. Он тесно сотрудничает с Вэнсом, который участвует в переговорах по Украине и предоставляет отчеты сенаторам, пишет Politico.
«Рубио занимается техническими вопросами переговоров, а Вэнс проводит брифинги для членов Конгресса, чтобы все оставались на одной волне», – отмечает Politico чиновник. Тем временем Уиткофф ведет телефонные разговоры с европейскими лидерами, рассказал Politico чиновник из ЕС.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.