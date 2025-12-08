Президент США Дональд Трамп все чаще полагается не на институты нацбезопасности, а на узкий круг союзников – друзей, родственников и доверенных бизнесменов. Именно они, а не СНБ или Госдеп, сегодня формируют важнейшие инициативы США: от мирного плана по урегулированию войны России против Украины и конфликта в Газе до решений о ракетных ударах по Венесуэле. Главное из разбора Politico

Президент США Дональд Трамп полагается на очень ограниченный круг ближайших советников, поручая им ключевые направления своей внешней политики – от отношений с Россией до ситуации на Ближнем Востоке. Несмотря на постоянное расширение их обязанностей, включая обсуждение возможного удара по Венесуэле, группа остается небольшой.

Такой формат свидетельствует о полном доверии Трампа к его ближайшему окружению – друзьям, родственникам и людям, которые давно имеют его личную приверженность. Зато более широкий аппарат нацбезопасности и Госдеп он фактически оттесняет на периферию, несмотря на их многолетнюю роль в формировании американской внешней политики.

Команда Трампа

В небольшую группу доверенных лиц Трампа входят его давний друг и эксперт по недвижимости Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.

Именно Уиткофф попросил зятя президента Джареда Кушнера помочь ему в переговорах по мирному соглашению между Израилем и ХАМАС, частично благодаря его роли в формировании Соглашений Авраама при первой каденции Трампа, рассказал Politico высокопоставленный чиновник Белого дома, который, как и другие собеседники, говорил на условиях анонимности из-за чувствительности дипломатического вопроса.

Уиткофф и Кушнер также вместе работали над 28-пунктным мирным планом по урегулированию войны между Россией и Украиной, который был обнародован в ноябре и в конце концов отклонен.

Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Марко Рубио и Пит Хегсет Фото Getty Images

Механизм принятия решений

Трамп звонит этому узкому кругу лиц, когда ему заблагорассудится, встречи происходят спонтанно, а решения принимаются быстро, пишет Politico. «Все зависит только от президента, кто за что отвечает», – рассказывает один из высокопоставленных чиновников Белого дома.

В команде Трампа почти нет иерархии, кроме самого Трампа во главе, и нет ограничений относительно того, кто может иметь доступ к президенту.

«Трамп хочет мирных соглашений и хочет получить за это признание», – сказал Politico экс-сотрудник администрации, тогда как детали его волнуют меньше.

Однако иногда кажется, что команда Трампа не всегда работает согласованно, в частности нет прорыва в отношениях с Россией, а также растет опасение, что конфликт в Венесуэле может выйти из-под контроля администрации, пишет Politico.

«Очень опасно, когда несколько человек независимо проводят переговоры», – сказал бывший президент Совета по международным отношениям и советник госсекретаря Колина Пауэлла в администрации Джорджа Буша-младшего Ричард Хаас. В течение последних месяцев относительно Украины Трамп привлекал Уиткоффа, а теперь Кушнера к контактам с Россией после того, как спецпредставитель по вопросам Украины Кит Келлог общался с представителями Киева. Рубио и меньше Вэнс также были посредниками во взаимодействии с европейскими союзниками, Украиной и Россией, отмечает Politico.

«Гораздо лучше иметь одного человека, который в курсе всего, что говорят всем, определяет, что должно быть сказано каждому, и руководит компромиссами», – говорит Хаас. Если в команде слишком много людей, отмечает он, невозможно обеспечить, чтобы то, что говорится Украине, Европе и России, было согласовано.

Администрация Трампа же утверждает, что малая команда работает оперативнее, а меньше бюрократии означает меньше утечек информации. И самое главное – команда имеет особое доверие президента.

Такой подход позволил некоторым иностранным лидерам и дипломатам, которые имеют тесные личные связи с президентом или его топ-советниками, получить уникальный уровень доступа. Но отсутствие традиционного Совета нацбезопасности (СНБ) оставило других без надежных контактных точек с администрацией, пишет Politico.

«Мы часто оказываемся перед фактом. Такой у Трампа характер. Но когда нет прямого канала в Белый дом, труднее получить информацию и донести свою позицию», – сказал Politico один из европейских дипломатов в Вашингтоне.

Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, госсекретарь США Марко Рубио и посол США в ООН Майкл Уолтц во время встречи президента США Дональда Трампа и генсекретаря ООН Антониу Гутерриша 23 сентября 2025 года в Нью-Йорке Фото Getty Images

Критика хаотического процесса

Этим летом команда коммуникаций Совета национальной безопасности объединилась с пресс-службой Белого дома, что ограничило количество информации, которую предоставляет администрация. Кроме того, в 2025 году сократили сотни сотрудников и некоторые комитеты совета. Для некоторых опытных дипломатов в Вашингтоне серьезной проблемой является подрыв традиционной роли Совета национальной безопасности в предоставлении президенту различных мнений, пишет Politico.

Одна из задач Совета национальной безопасности – собирать различные заинтересованные стороны, которые говорят: «Учли ли вы проблему X или риск Y?», говорит экс-чиновник СНБ, работавший в двух демократических администрациях. «Но, кажется, команда Трампа не хочет слышать об этом», – отметил он Politico.

«Например, правовые вопросы относительно ударов по кораблям всегда обсуждались на собрании Совета национальной безопасности и затем выносились на рассмотрение президента. Идея, что Украина никогда не согласится с 28-пунктным мирным планом Уиткоффа-Кушнера, была бы сразу понятна экспертам. Им это не важно, поскольку они хотят, чтобы Украина его приняла», – рассказывает Politico экс-чиновник СНБ.

Некоторые опытные дипломаты и специалисты по внешней политике критикуют Уиткоффа, бизнесмена с интересами в других странах, за отсутствие опыта и знаний в чувствительных переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Однако администрация твердо поддерживает его стратегию, отмечает Politico.

«Уиткофф – это человек, который умеет заключать сделки. Он бизнесмен, как и президент. Они друзья уже десятки лет, поэтому он понимает его мышление», – сказал представитель Белого дома.

В отличие от традиционного посланника с дипломатическим опытом, Уиткофф проявил готовность делегировать принятие политических решений союзникам, если они готовы позволить президенту взять на себя кредит за результаты. Оригинальный 21-пунктный «план мира для Газы» был разработан в основном Катаром с участием других арабских и мусульманских заинтересованных сторон, как сообщало Politico. Недавний 28-пунктный план Белого дома для мира между Россией и Украиной был создан Уиткоффом и помощником Кремля Кириллом Дмитриевым во Флориде.

«Никого не должен удивлять хаос вокруг подхода Трампа к завершению войны в Украине. Так и происходит, когда нет реального процесса разработки политики, предоставления рекомендаций, взаимодействия с иностранными правительствами и определения четкого направления», – сказал бывший посол США в НАТО во времена президента Барака Обамы Иво Даалдер.

Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио Фото Getty Images

Распределение ролей в Белом доме

В Белом доме за внешнюю политику в основном отвечают Марко Рубио, Сьюзи Уайлз и Джей Ди Вэнс, с которыми Трамп консультируется по вопросам международных дел. Хегсет также участвует в важных заседаниях, касающихся военных вопросов.

Рубио, который одновременно является советником по нацбезопасности, большую часть времени проводит в Белом доме, занимаясь вопросами мировых конфликтов и Венесуэлы. Он тесно сотрудничает с Вэнсом, который участвует в переговорах по Украине и предоставляет отчеты сенаторам, пишет Politico.

«Рубио занимается техническими вопросами переговоров, а Вэнс проводит брифинги для членов Конгресса, чтобы все оставались на одной волне», – отмечает Politico чиновник. Тем временем Уиткофф ведет телефонные разговоры с европейскими лидерами, рассказал Politico чиновник из ЕС.