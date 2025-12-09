Президент США Дональд Трамп вважає, що в Україні настав час провести президентські вибори. Про це він сказав в інтервʼю журналістці Politico Даші Бернс. Очільник Білого дому натомість не пояснив, як саме це має відбутися, враховуючи, що законодавство України забороняє проведення виборів під час воєнного стану.

Деталі

«Я думаю, настав час. Я думаю, що зараз важливий час для проведення виборів. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але, я думаю, у українського народу повинен бути вибір», – сказав Трамп.

Він не виключає, що перемогу може здобути діючий президент Володимир Зеленський. «Можливо, переможе Зеленський. Не знаю, хто переможе. Але в них давно не було виборів», – сказав президент США.

«Знаєте, вони говорять про демократію, але справа доходить до того, що це вже не демократія», – вважає Трамп.

Трамп сказав, що Зеленському доведеться «взятися за справу» і «почати погоджуватися» на запропоновані умови. Україна перебуває в програшній позиції, вважає Трамп.

«Вони втратили цілу смугу морського узбережжя, велике узбережжя. Подивіться на карти. Вони втратили багато землі, причому дуже хорошої землі», – сказав президент США.

За його словами, Україна отримала «дуже хорошу» мирну пропозицію, яку нібито схвалили високопоставлені українські чиновники, військові та інші «топи» Зеленського, а сам він «поки що з нею не ознайомився».

Контекст

27 листопада в Бішкеку Путін назвав підписання документів з президентом України Володимиром Зеленським «безглуздим», оскільки «в Україні давно не було виборів». «Це зараз практично неможливо. Неможливо юридично. Нам потрібно, щоб наші рішення були прийняті міжнародними гравцями», – заявив він.

Згідно з Законом України «Про правовий режим воєнного стану» (стаття 19), під час дії воєнного стану забороняється проведення будь-яких виборів, референдумів та інших форм народного волевиявлення. Це стосується президентських, парламентських і місцевих виборів.

Конституція України непрямо це підтверджує: частина 4 статті 83 автоматично продовжує повноваження Верховної Ради до обрання нового складу після скасування воєнного стану, а стаття 64 не включає виборчі права до переліку тих, які не можна обмежувати в умовах війни. Прямої фрази «вибори заборонені» у Конституції немає, але тлумачення через призму закону про воєнний стан робить їх неможливими.

Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що для проведення виборів під час війни потрібно змінювати законодавство та навіть Конституцію.

Напередодні джерела Axios повідомили, що Білий дім тисне на президента України Володимира Зеленського у питанні територіальних поступок, а пропозиція США погіршилася для Києва після того, як радники Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели зустріч із Путіним.