Міжнародний кримінальний суд після санкцій Трампа закликав 125 країн-учасниць «стати на захист справедливості»

Президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС), звинувативши його у «неправомірних діях» до Сполучених Штатів, Ізраїлю та їхніх союзників. Про це повідомила пресслужба Білого дому. МКС засудив санкції, наголосивши на загрозі незалежності суду, та закликав 125 країн-учасниць захищати справедливість.

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Згідно з заявою Білого дому, указ передбачає фінансові обмеження та візові санкції для посадовців МКС і членів їхніх родин, які брали участь у розслідуваннях проти американських та ізраїльських громадян.

«Дії МКС проти Ізраїлю та США створили небезпечний прецедент, ставлячи під загрозу нинішніх і колишніх американських військовослужбовців. Вони можуть стати жертвами переслідувань, жорстокого поводження та навіть арештів», – йдеться у тексті президентського указу.

У МКС заявили, що рішуче підтримуватимуть свій персонал і зобовʼязуються продовжити забезпечувати справедливість та надію мільйонам невинних жертв насильства по всьому світу, незважаючи на будь-які виклики.

Суд закликав 125 держав-учасниць, громадянське суспільство та всі країни світу «обʼєднатися заради справедливості та основних прав людини».

Контекст

У листопаді минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, колишнього міністра оборони Йоава Галланта та кількох лідерів ХАМАС одночасно. У суді заявили, що Нетаньягу і Галлант використовували «голод як метод ведення війни», блокуючи доступ палестинців до гуманітарної допомоги та навмисно атакуючи цивільних осіб. Ізраїль відкинув ці звинувачення як неправдиві й антисемітські.

Під час свого першого президентства Трамп заявляв, що МКС «не має юрисдикції, легітимності та повноважень» стосовно США, ані США, ані Ізраїль не є підписантами Римського статуту – міжнародного договору, що визначає юрисдикцію МКС та перелік злочинів, які суд має право розслідувати, зокрема воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид і злочини агресії.

США та Ізраїль не визнають юрисдикцію МКС і тому не зобовʼязані виконувати його ордери на арешт. За Римським статутом, підписанти зобовʼязані виконувати ордери незалежно від статусу обвинувачених, але багато урядів країн-підписантів дотримуються принципу, що глави держав мають імунітет від рішень міжнародних судів.