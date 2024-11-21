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Биньямин Нетаньяху /Getty Images
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МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху

из личного архива
Forbes

1 хв читання

Биньямин Нетаньяху Фото Getty Images

Международный уголовный суд 21 ноября выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта, говорится в заявлении суда. Их обвиняют в военных и преступлениях против человечности, совершенных в секторе Газа.

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Подробности

  • Суд утверждает, что Нетаньяху и Галлант сознательно лишили гражданское население Газа жизненно важных ресурсов – пищи, воды, лекарств, топлива и электроэнергии. Их также обвиняют в умышленном управлении атаками на гражданское население, использовании голода как инструмента войны,в умышленных убийствах и других преступлениях.
  • Гуманитарная помощь сектору Газа, оказываемая Израилем, была недостаточной и зависела от международного давления. По данным суда, такая политика лишь усугубляла страдания гражданского населения.
  • Ордеры МУС предусматривают арест подозреваемых на территории любой из 123 стран – членов суда.
  • Кроме израильских политиков, МУС выдал ордер на арест командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. Его обвиняют во вторжении членов ХАМАС в Израиль 7 октября 2023 года, захвате заложников и убийстве местных жителей. Хотя о гибели ад-Дейфа ЦАХАЛ сообщил в августе, его смерть остается неподтвержденной.

Контекст

20 мая 2024 года прокурор Международного уголовного суда Карим Хан подал запрос на ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также трех лидеров палестинского движения ХАМАС. Их обвиняют в предполагаемых военных преступлениях, совершенных в секторе Газа после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Запрос вызвал резкую критику со стороны Нетаньяху и других израильских чиновников, назвавших это проявлением антисемитизма. Израиль не ратифицировал Римский устав – международный договор, который стал основой для создания Международного уголовного суда и определяет перечень преступлений, которые суд имеет право расследовать: военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступления агрессии. Соответственно, Израиль не признает юрисдикцию МУС.

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