Трамп заявил, что Иран хочет вести прямые переговоры о ядерной программе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран, несмотря на предварительные заявления о переговорах только через посредников, якобы готов к прямым переговорам о своей ядерной программе. Об этом 4 апреля пишет Bloomberg со ссылкой на слова Трампа, сказанные журналистам на борту Air Force One.

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«Забудьте о письмах, они хотят прямых переговоров», – отметил он, добавив, что предпочитает личный разговор, который, по его мнению, может упростить заключение соглашений.

Трамп добавил: «Они хотели посредников, но я не считаю это нужным. Они озабочены и чувствуют себя уязвимыми, а я не хочу, чтобы так было».

В то же время Bloomberg пишет, что на прошлой неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил: верховный лидер Али Хаменеи выступает против прямых переговоров с командой Трампа из-за угроз силы с их стороны.

Контекст

В начале февраля Дональд Трамп заявил о возвращении к политике «максимального давления» на Иран, чтобы полностью остановить его нефтяной экспорт. Он подчеркнул, что «У Ирана нет ядерного оружия», и на вопрос об их прогрессе ответил: «Очень близко».

США ввели новые санкции против иранских фирм и «теневого флота» – судов, перевозящих подсанкционную нефть без западного страхования.

В начале марта стало известно, что Вашингтон готовит план перехвата иранских танкеров в рамках международного соглашения против распространения оружия массового поражения.

2 апреля глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро предостерег, что без нового соглашения с Ираном по ядерной программе военное столкновение кажется «практически неизбежным».