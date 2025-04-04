Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Трамп заявил, что Иран хочет вести прямые переговоры о ядерной программе

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран, несмотря на предварительные заявления о переговорах только через посредников, якобы готов к прямым переговорам о своей ядерной программе. Об этом 4 апреля пишет Bloomberg со ссылкой на слова Трампа, сказанные журналистам на борту Air Force One.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Подробности

  • «Забудьте о письмах, они хотят прямых переговоров», – отметил он, добавив, что предпочитает личный разговор, который, по его мнению, может упростить заключение соглашений.
  • Трамп добавил: «Они хотели посредников, но я не считаю это нужным. Они озабочены и чувствуют себя уязвимыми, а я не хочу, чтобы так было».
  • В то же время Bloomberg пишет, что на прошлой неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил: верховный лидер Али Хаменеи выступает против прямых переговоров с командой Трампа из-за угроз силы с их стороны.

Контекст

В начале февраля Дональд Трамп заявил о возвращении к политике «максимального давления» на Иран, чтобы полностью остановить его нефтяной экспорт. Он подчеркнул, что «У Ирана нет ядерного оружия», и на вопрос об их прогрессе ответил: «Очень близко».

США ввели новые санкции против иранских фирм и «теневого флота» – судов, перевозящих подсанкционную нефть без западного страхования.

В начале марта стало известно, что Вашингтон готовит план перехвата иранских танкеров в рамках международного соглашения против распространения оружия массового поражения.

2 апреля глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро предостерег, что без нового соглашения с Ираном по ядерной программе военное столкновение кажется «практически неизбежным».

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні