Трамп заявив, що Іран хоче вести прямі переговори про ядерну програму

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран, попри попередні заяви про переговори лише через посередників, нібито готовий до прямих переговорів про свою ядерну програму. Про це 4 квітня пише Bloomberg із посиланням на слова Трампа, сказані журналістам на борту Air Force One.

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«Забудьте про листи, вони хочуть прямих переговорів», – зазначив він, додавши, що віддає перевагу особистій розмові, яка, на його думку, може спростити укладення угод.

Трамп додав: «Вони хотіли посередників, але я не вважаю це потрібним. Вони стурбовані й почуваються вразливими, а я не хочу, щоб так було».

Водночас Bloomberg пише, що минулого тижня президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив: верховний лідер Алі Хаменеї виступає проти прямих переговорів із командою Трампа через погрози силою з їхнього боку.

Контекст

На початку лютого Дональд Трамп заявив про повернення до політики «максимального тиску» на Іран, щоб повністю зупинити його нафтовий експорт. Він підкреслив, що «Іран не матиме ядерної зброї», і на питання про їхній прогрес відповів: «Дуже близько».

США ввели нові санкції проти іранських фірм та «тіньового флоту» – суден, які перевозять підсанкційну нафту без західного страхування.

На початку березня стало відомо, що Вашингтон готує план перехоплення іранських танкерів у рамках міжнародної угоди проти поширення зброї масового ураження.

2 квітня глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро застеріг, що без нової угоди з Іраном щодо ядерної програми військове зіткнення здається «практично неминучим».