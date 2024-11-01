Три індустріальні парки отримали 269,3 млн грн у межах програми «Зроблено в Україні»

Три індустріальні парки отримали 269,3 млн грн державної підтримки на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури. Кошти перераховані на ескроу-рахунки, відкриті заявниками в державних банках-партнерах Мінекономіки, повідомила 1 листопада пресслужба міністерства.

Деталі

Держфінансування отримали:

ТОВ «Коростенський індустріальний парк» – 83,6 млн грн для будівництва під’їзної дороги до індустріального парку «Коростень» (Житомирська область); ТОВ «Юпаркс» – 115,9 млн грн на будівництво внутрішніх проїздів Вінницького індустріального парку; ТОВ «Компресорна техніка» - 69,8 млн грн для виконання робіт з примикання та реконструкції залізничної під’їзної колії для парку «Ковель Порто» (Волинська область).

Фінансування може бути використане лише для виконання робіт, запланованих проєктною документацією, зазначається в повідомленні.

Кожен етап будівництва буде оплачений у співфінансуванні: першу половину за виконані роботи сплачує заявник, а другу – зі спеціального ескроу-рахунку.

«Цьогоріч на підтримку індустріальних парків ми заклали 1 млрд грн, з яких вже підписали накази на виділення понад 885,1 млн грн для 11 індустріальних парків, а перші три парки вже навіть отримали 269,3 млн грн на рахунки», – зазначила перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Контекст

В Україні зареєстровано вже 93 індустріальні парки. Включення індустріального парку до реєстру дає право на державне стимулювання, на яке в бюджеті на 2024 рік закладено 1 млрд грн. Зокрема, йдеться про компенсацію витрат на будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрат на підключення до електричних мереж, податкові й митні пільги тощо.

Фінансування інфраструктурних проєктів є частиною широкої державної програми для розвитку індустріальних парків в Україні. Програма передбачає надання до 150 млн грн на будівництво та модернізацію інфраструктури, включно з інженерно-транспортними мережами та облаштуванням території.

Кошти надаються на безповоротній основі, покриваючи до 50% вартості проєктів, а для деокупованих територій – до 80%.

Програма включає компенсацію до 50% вартості підключення до електромереж. Це значно полегшує розвиток інфраструктури та підвищує конкурентоспроможність індустріальних парків на міжнародній арені.

Укрексімбанк, Ощадбанк та Укргазбанк є партнерами Мінекономіки у впровадженні програми підтримки індустріальних парків.