Перекачивание российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» полностью остановилась после украинского удара в ночь на 18 августа. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.
Подробности
Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по нефтеперекачивающей станции «Никольское» (Тамбовская область, РФ). В результате попадания на объекте вспыхнул пожар. Перекачивание нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» полностью остановлена, говорится в сообщении.
Нефтеперекачивающая станция «Никольское» – часть экономической инфраструктуры РФ и задействована в обеспечении оккупационных войск российского агрессора, напомнил Генштаб.
Ранее сегодня глава МИД Венгрии Петер Сиярто обвинил Украину в атаке на нефтепровод, что повлекло за собой остановку поставок нефти в Венгрию. В украинском МИДе ответили: именно Россия начала войну и отказывается ее прекратить, а Венгрия, несмотря на предупреждение, сохранила зависимость от Москвы, заявил министр Андрей Сибига.
Контекст
Российская нефть через нефтепровод «Дружба» поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.
Ранее крупнейшим покупателем российской нефти по «Дружбе» была Германия, но поставки в эту страну прекратились в начале 2023 года из-за санкций, наложенных ЕС на северную ветвь нефтепровода.
Летом прошлого года Украина остановила транзит нефти от российской компании «ЛУКойл» в Словакию и Венгрию. Это произошло после того, как СНБО расширил санкции против «Лукойла», добавив, в частности, запрет на транзит.
После этого Венгрия и Словакия получили временное освобождение от энергетических санкций ЕС против России.
В сентябре 2024-го венгерская энергетическая компания MOL Group достигла соглашения, которое обеспечило поставку российской сырой нефти по трубопроводу «Дружба», проходящему через Украину.
