Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что будет оспаривать решение о своем отстранении после уведомлений о лишении его украинского гражданства. Об этом он сказал в видео, которое распространяется в соцсетях.

Подробности

«Будем оспаривать. Вы видите, что это чистые фейки. Можно по-разному относиться друг к другу… У меня не было никаких паспортов, и ехать из Украины или Одессы я не собираюсь», – сказал он в ответ женщине, которая подошла с камерой к нему на улице и спросила, что он будет делать после отстранения от должности.

Труханов также обвинил власть в политическом мотиве решения. По его словам, его лишили гражданства из-за опасений, что в случае выборов он снова победит. «Они почему это сделали? Я без гражданства не могу баллотироваться. Они боятся, что я снова пойду и выиграю выборы», – заявил мэр.

Контекст

14 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства лиц, у которых были обнаружены российские паспорта. По данным СМИ, в этот список попал и Геннадий Труханов.

Согласно закону о местном самоуправлении, утрата украинского гражданства является основанием для досрочного прекращения полномочий городского главы.

Обязанности городского главы Одессы будет временно выполнять секретарь городского совета, представитель «Слуги народа» Игорь Коваль.

По данным издания «Думская», президент может принять решение о создании в Одессе городской военной администрации, которая будет напрямую подчиняться Киеву.

Источники издания сообщают, что возглавить новую структуру может Сергей Лысак, нынешний руководитель Днепропетровской облгосадминистрации.

Геннадий Труханов занимает должность мэра Одессы с 2014 года.