Президент Владимир Зеленский подписал указ о лицах, у которых обнаружили российское гражданство. Об этом глава государства сообщил после совещания по вопросам безопасности. Имена лиц официально не называются. В то же время, по данным СМИ, речь идет о мэре Одессы Геннадии Труханове, экс-нардепе от ОПЗЖ Олеге Цареве и танцовщике Сергее Полунине.

Подробности

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил Зеленскому о противодействии российским агентурным сетям и коллаборантам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге Украины.

«Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц – подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал», – отметил глава государства.

Имена людей, которых касается решения, Зеленский не уточнил. В эфире национального телемарафона со ссылкой на «источник в государственной власти» сообщили, что речь идет о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, осужденного в Украине экс-нардепа от ОПЗЖ Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина.

Контекст

Геннадий Труханов занимает должность мэра Одессы с 2014 года (тогда же появились первые сообщения о наличии у него российского гражданства).

Ранее петиция с требованием прекратить гражданство Труханова набрала более 27 000 голосов, что обязывает президента ее рассмотреть. В документе автор подчеркивал многочисленные публикации СМИ о возможном наличии у мэра российского паспорта.

Сам Труханов эти обвинения отвергал, заявляя, что у него нет и никогда не было гражданства РФ. По его словам, информация о возможном лишении гражданства – «очередная провокация».

Согласно закону о местном самоуправлении, утрата украинского гражданства является основанием для досрочного прекращения полномочий городского главы.