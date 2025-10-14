Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що оскаржуватиме рішення про своє усунення після повідомлень про позбавлення його українського громадянства. Про це він сказав у відео, яке поширюється в соцмережах.

Деталі

«Будемо оскаржувати. Ви ж бачите, що це чисті фейки. Можна по-різному один до одного ставитися… У мене не було ніяких паспортів, і їхати з України чи Одеси я не збираюся», – сказав він у відповідь жінці, що підійшла з камерою до нього на вулиці й запитала, що він робитиме після усунення з посади.

Труханов також звинуватив владу в політичному мотиві рішення. За його словами, його позбавили громадянства через побоювання, що у разі виборів він знову переможе. «Вони чого це зробили? Я без громадянства не можу балотуватися. Вони бояться, що я знову піду і виграю вибори», – заявив мер.

Контекст

14 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства осіб, у яких виявили російські паспорти. За даними ЗМІ, до цього списку потрапив і Геннадій Труханов.

Згідно із законом про місцеве самоврядування, втрата українського громадянства є підставою для дострокового припинення повноважень міського голови.

Обов’язки міського голови Одеси тимчасово виконуватиме секретар міської ради, представник «Слуги народу» Ігор Коваль.

За даними видання «Думська», президент може ухвалити рішення про створення в Одесі міської військової адміністрації, яка буде безпосередньо підпорядковуватися Києву.

Джерела видання повідомляють, що очолити нову структуру може Сергій Лисак, нинішній керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Геннадій Труханов обіймає посаду мера Одеси з 2014 року.