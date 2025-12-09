Правительство Японии опровергло информацию, что оно якобы отклонило просьбу Европейского Союза присоединиться к планам использования замороженных государственных активов России для финансирования Украины. Об этом заявил заместитель министра финансов Японии по международным делам Ацуси Мимура, передает Reuters 9 декабря.

Детали

Япония всегда действовала в интересах Украины, исходя из своих государственных интересов, поскольку «Япония однажды может столкнуться с аналогичной ситуацией в Восточной Азии», – отметил Мимура.

«Это откровенная ложь», – заявил он журналистам, комментируя статью Politico. Издание написало со ссылкой на дипломата ЕС, что министр финансов Японии Сацуки Катаяма якобы исключила использование российских активов из-за «юридических проблем».

Он уточнил, что министр Катаяма никогда не делала подобных комментариев на встрече G7. «Она сообщила на встрече, что Япония готовится предпринять конкретные шаги для поддержки (Украины)».

Популярне Категория Рейтинги Дата 26 ноября 25 лучших CEO Украины 2025

Контекст

Ранее издание Politico сообщило об отказе Японии поддержать инициативу ЕС по использованию замороженных активов РФ в пользу Украины. Таким образом Япония якобы сорвала попытку Брюсселя заручиться глобальной поддержкой. Издание ссылалось на двух европейских дипломатов.

ЕС на этой неделе предложил использовать замороженные активы Центробанка РФ для обеспечения кредита Украине на €90 млрд, что покроет финансовые и оборонные потребности страны на два года. Всего в Европе удерживается около €210 млрд российских активов, часть из которых станет доступной после 2028 года.

Предложение ЕС сталкивается с внутренним сопротивлением, прежде всего в Бельгии, где сосредоточено большинство активов. Брюссель требует гарантий, что не придется самостоятельно покрывать возможные претензии Москвы и что европейские компании не пострадают от контрмер.