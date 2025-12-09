Уряд Японії заперечив інформацію, що він нібито відхилив прохання Європейського Союзу приєднатися до планів використання заморожених державних активів Росії для фінансування України. Про це заявив заступник міністра фінансів Японії з міжнародних справ Ацусі Мімура, передає Reuters 9 грудня.

Деталі

Японія завжди діяла в інтересах України, виходячи зі своїх державних інтересів, оскільки «Японія одного разу може зіткнутися з аналогічною ситуацією в Східній Азії», – зазначив Мімура.

«Це відверта брехня», – заявив він журналістам, коментуючи статтю Politico. Видання написало з посиланням на дипломата ЄС, що міністерка фінансів Японії Сацукі Катаяма нібито виключила використання російських активів через «юридичні проблеми».

Він уточнив, що міністерка Катаяма ніколи не робила подібних коментарів на зустрічі G7. «Вона повідомила на зустрічі, що Японія готується зробити конкретні кроки для підтримки (України)».

Контекст

Раніше видання Politico повідомило про відмову Японії підтримати ініціативу ЄС щодо використання заморожених активів РФ на користь України. Таким чином Японія нібито зірвала спробу Брюсселя заручитися глобальною підтримкою. Видання посилалося на двох європейських дипломатів.

ЄС цього тижня запропонував використати заморожені активи Центробанку РФ для забезпечення кредиту Україні на €90 млрд, що покриє фінансові та оборонні потреби країни на два роки. Загалом у Європі утримується близько €210 млрд російських активів, частина з яких стане доступною після 2028 року.

Пропозиція ЄС стикається з внутрішнім спротивом, насамперед у Бельгії, де зосереджено більшість активів. Брюссель вимагає гарантій, що не доведеться самостійно покривати можливі претензії Москви і що європейські компанії не постраждають від контрзаходів.