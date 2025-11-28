План Європейського Союзу використовувати заморожені державні активи Росії для фінансування України може поставити під загрозу шанси на потенційну мирну угоду, яка б поклала край майже чотирирічній війні. Про це йдеться у листі премʼєр-міністра Бельгії Барта де Вевера до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, з яким ознайомилося агентство Reuters . Співрозмовники Politico вважають, що Бельгія може переслідувати власні фінансові інтереси.

Деталі

«Поспішне просування запропонованої схеми репараційних кредитів призведе до того, що ми, як ЄС, фактично запобігаємо досягненню остаточної мирної угоди», – написав де Вевер.

Він заявив, що запропонована схема репараційних кредитів, є «принципово неправильною» і додав, що історично склалося так, що під час війни іммобілізовані активи ніколи не використовувалися. «Такі активи були предметом рішень під час післявоєнних врегулювань, зазвичай у контексті воєнних репарацій стороною, що програла», – зазначив бельгійський премʼєр.

У листі де Вевер заявив, що Бельгія не бачила «жодного запропонованого правового формулювання комісією».

Де Вевер пропонує скористатися можливостями запозичень у межах спільного бюджету, щоб надати Україні 45 млрд євро – суму, яка, за оцінками Єврокомісії, покриє її фінансові потреби у 2026 році. «Такий варіант, якщо врахувати всі ризики, насправді обійдеться дешевше, ніж інші, зокрема й опція репараційної позики», – написав він у листі.

Відстоюючи таку позицію, уряд Бельгії може переслідувати власні фінансові інтереси, пише Politico з посиланням на пʼять дипломатів з різних європейських країн. За їхніми словами, Бельгія порушує прийняте минулого року зобовʼязання розкривати інформацію про те, що вона робить з податком на дохід, який отримується від інвестування заморожених резервів.

Сума, що стягується у вигляді податку, повинна направлятися Україні. Але вона проводиться через бельгійський бюджет, і не ясно, який її точний розмір і чи підтримує Бельгія Україну з власних коштів, як інші країни ЄС, або з коштів, одержуваних від цього податку, кажуть співрозмовники видання.

Контекст

Згідно з планом, запропонованим фон дер Ляєн, заморожені активи російського центрального банку в Європі будуть надані Україні для використання Києвом на оборону та потреби регулярного бюджету.

Підтримка плану Бельгією є вирішальною, оскільки активи, які ЄС сподівається використовувати, знаходяться у власності бельгійської фінансової установи Euroclear.

24 жовтня Бельгія заблокувала надання Україні «репараційного кредиту» на €140 млрд, який мали фінансувати за рахунок доходів від заморожених російських активів. Лідери ЄС перенесли ухвалення рішення на грудень, через що плани українського уряду отримати кошти на початку 2026 року стали неможливими.

За словами представників ЄС, Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, сподівається врахувати занепокоєння Бельгії в проєкті правової пропозиції, яку вона представить цього тижня, щодо використання заморожених суверенних активів для підтримки Києва у 2026 та 2027 роках.

Окрім €185 млрд, заморожених у Бельгії, приблизно €25 млрд російських активів заморожені в банках ЄС в інших країнах, головним чином у Франції та Люксембурзі.