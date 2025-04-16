Цена золота снова установила рекорд – с начала года слитки подорожали более чем на четверть

Цены на золото превысили отметку в $3300 за унцию, достигнув рекордных максимумов, поскольку инвесторы ищут активы – убежища от нестабильности, связанной с торговым напряжением между США и Китаем, пишет Reuters . Золото выросло в цене примерно на 26% с начала 2025 года.

Ключевые факты

Спотовая цена на золото 16 апреля достигла рекордного значения в $3317,90 за унцию, возобновив рост, основанный на таможенной политике президента США Дональда Трампа, активных покупках центральным банком и перспективах понижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

С начала года стоимость слитков выросла примерно на 26%, и этот рост сравним с ростом цен в 1980 году во время Иранской революции, когда цены подскочили примерно на 118% в период с ноября 1979-го по январь 1980 года.

В этом году золото достигло уже 25 исторических максимумов, 13 из которых превысили отметку в $3000.

Контекст

15 апреля Трамп представил последнюю версию своей таможенной политики, приказав провести расследование возможных новых пошлин на весь импорт важнейших полезных ископаемых и других товаров из США.

Золото также выросло в цене из-за снижения курса доллара, который приблизился к трехлетнему минимуму, что сделало слитки более привлекательными инвестициями для владельцев других валют.

Покупки золота центральными банками еще больше поддержали цены на золото: в марте центральный банк Китая пополнил свои резервы пятый месяц подряд.