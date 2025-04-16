Падение доллара возобновилось в ожидании переговоров США с торговыми партнерами

В среду, 16 апреля, после короткой паузы доллар США возобновил свое падение, уступая как безопасным, так и рисковым валютам, пишет Reuters . Трейдеры ожидают, удастся ли администрации президента Дональда Трампа заключить новые торговые соглашения с партнерами.

Подробности

Доллар снизился на 0,77% против евро, до $1,1368, оставшись выше трехлетнего минимума $1,1473, который был зафиксирован на прошлой неделе.

Против иены доллар упал на 0,53%, до 142,47, что является самым низким уровнем с 30 сентября.

Больше всего доллар просел против швейцарского франка – на 1,03%, до 0,815, приблизившись к 10-летнему минимуму.

Контекст

На прошлой неделе доллар резко потерял позиции из-за беспокойства относительно экономических последствий новых тарифов Дональда Трампа.

США сейчас ведут переговоры с Японией, Южной Кореей и другими странами. Вице-президент США Джей Ди Вэнс во вторник заявил, что высока вероятность заключения «прекрасного соглашения» с Великобританией.

В то же время рост напряженности с Китаем и потенциальные барьеры с ЕС затрудняют прогнозирование. 15 апреля Трамп поручил начать расследование возможных новых тарифов на импорт критических минералов, что может усилить давление на Китай. Согласно разд. 232 Закона о расширении торговли 1962 года цель расследования – «определить влияние на национальную безопасность импорта обработанных важных полезных ископаемых и продуктов их производства». Это может привести к дополнительным пошлинам.