Цена золота установила исторический рекорд на фоне ослабления доллара и эскалации торговой войны

Золото взлетело выше отметки в $3200 за унцию на фоне падения доллара и поиска инвесторами безопасных активов, пишет Reuters 11 апреля. На этой неделе слитки выросли в цене примерно на 5%.

Ключевые факты

В пятницу цены на золото впервые превысили уровень $3200 за унцию, этому способствовали ослабление доллара и эскалация торговой войны, заставившая инвесторов погрузиться в безопасные активы.

Спотовое золото выросло на 0,6%, до $3192 за унцию. Слитки достигли исторического максимума $3219 в ходе сессии и выросли примерно на 5% на этой неделе.

Фьючерсы на золото в США выросли почти на 2%, до $3237.

По прогнозам аналитиков, золото может подорожать до $3500.

Кроме пошлин, спрос центральных банков, ожидание снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке и в Европе, а также увеличение потоков в обеспеченные золотом биржевые фонды также способствовали росту металла в этом году.

Спотовое серебро оставалось стабильным на уровне $31,2 за унцию, в то время как платина снизилась на 0,2%, до $936,55. Палладий вырос на 0,7%, до $914,55.

Контекст

После возвращения в Белый дом в январе Трамп ввел пошлины на все товары из Китая в размере 20%; пригрозил введением пошлин на большинство товаров из Канады и Мексики в размере 25% и отложил их введение; ввел высокие пошлины на импорт стали и алюминия; объявил о введении пошлин на импортные автомобили в размере 25% и 2 апреля обнародовал глобальные взаимные пошлины.

9 апреля Трамп решил приостановить на 90 дней повышение пошлин для ряда стран, повысив пошлины на китайские товары до 125%.

10 апреля Европейский Союз решил отложить на 90 дней введение контрмер в ответ на пошлины, введенные Трампом.

Впоследствии Трамп повысил пошлины на товары из Пекина до 125% с предыдущих 84%. Однако это добавляется к 20% пошлины, связанной с фентанилом, который Трамп ранее наложил на Китай. Таким образом, ставка пошлин США на китайский импорт фактически составляет 145%.

По оценке ВТО, эскалация торгового напряжения между США и Китаем несет значительный риск резкого сокращения двусторонней торговли. По предварительным прогнозам, товарооборот между этими двумя экономиками может сократиться на 80%. Разделение мировой экономики на два блока способно привести к долгосрочному сокращению мирового реального ВВП почти на 7%, ожидает ВТО.